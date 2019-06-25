E vitamini deposu badem, sağlığı koruyor. Kansere savaş açan badem, kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Öksürüğü hafifletiyor ve kansızlığı bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Tok tutan badem, kilo vermek isteyenlerin yardımına koşuyor. Dişleri güçlendiriyor ve tansiyonu dengeliyor. Sindirim sistemini hızlandıran badem kabızlığı da bitiriyor.
- Sağlık
- 25.06.2019
- Gazete
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