Bağırsak enginar sever Kolon kanseri, 50 yaşını bekliyor! Uzmanlar ise uyarıyor: Et değil, enginar ve bamya yiyin.

Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsaklar, yanlış beslenme alışkanlıklarından olumsuz etkileniyor. Genelde 50-70 yaş arası kişilerde daha çok görülen bu has- talık, genetik yatkınlık göste- riyor. Medi- cal Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, kolon kanserinden korunmanın sırrını açıklıyor. Kolon kanseri, hastada genellikle demir eksikliği anemisi, kansızlık, halsizlik ve çarpıntıya da neden olabiliyor. Kırmızı et tüketimi, bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Haftada yarım kilodan fazla et tüketmek, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş et ürünlerini yemek kansere davetiye çıkartıyor.



KURU İNCİRİN GÜCÜ

Kolon kanserinden korunmada lifli besinler etkili oluyor. Kuru incir, avokado ve armut gibi meyveler ile bezelye, enginar ve bamya gibi sebzeler, sindirimi kolaylaştırıyor. Mercimek, nohut ve ceviz de kanserden koruyor. Bu hastalığın erken teşhisi, tedavi şansını yükseltiyor.