SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi" Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını Osman Gazi olarak açıkladığı Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun özellikleri ortaya çıktı. Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak platform 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Osman Gazi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Filyos Limanı'na gidecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 19:07 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 19:36
Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin özellikleri ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun adının Osman Gazi olacağını açıkladı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümüne "Osmangazi" damga vuracak!


FETHİN 572. YIL DÖNÜMÜNDE FİLYOS'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK
Erdoğan, "Türkiye'nin başarıları karşısında karalar bağlayanlara bugün bir haberim daha var. Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız. Platform 2026 yılında Sakarya gaz sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Karadan 161 kilometre uzaklıkta, adeta bir fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaşımı (Sosyal medya hesabı)

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu "Osman Gazi"nin Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracağını bildirdi.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (Sosyal medya)Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (Sosyal medya)

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yeni dönemin adı: Osman Gazi, Rota: Karadeniz, Hedef: Tam Bağımsız Türkiye! Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracak." ifadesi kullanıldı.

"Osman Gazi" yüzer platformu görüntülendi!

Söz konusu platform 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (AA)Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (AA)

Toplam 140 kişilik personel kapasiteli platformun maksimum gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak hesaplanıyor. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olarak hesaplanıyor. Platformda işlenen gaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (AA)Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (AA)

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, 26 Eylül 2024'te Çanakkale'de bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı ve yaklaşık 8 ay burada kaldı. Tersanesindeki faaliyetlerini tamamlayan Osman Gazi, 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'ndan geçecek.

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (AA)Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu ʺOsman Gaziʺ (AA)

BOĞAZ GEÇİŞİ 11 SAAT SÜRECEK
Platform, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek. Geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler eşlik edecek.

Platformun, 1 Haziran 2025'te Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim
DEM Parti, MHP heyetiyle bir araya geldi! Bahçeli kapıda karşıladı | Neler konuşuldu? Bahçeli bayram sonrasını işaret etti | AK Parti ile görüşme ne zaman?
Türk Telekom
Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Karadeniz’deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten takvim.com.tr’ye özel açıklama! Nevşin Mengü’ye sert sözler: Gazetecilik kisvesi altında ahlaksızlık
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı! Evliliği iptal edildi mi? Mahkeme duruşmayı erteledi
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Transfer bitti
Trump ile Netanyahu arasında telefon krizi! Bibi’nin ofisi anlaştılar dedi İsrail basını gerginliği işaret etti
Anne sütü ticareti artık yasak! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Her bir ihlal için 684 bin 214 liraya kadar idari para cezası kesilecek
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yine grev sesleri: 23 bin işçi iş bırakacak!
Galatasaray’dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıl Dönümü! Başkan Erdoğan’dan yolsuzluklara sert tepki: Milletin hakkını yedirmeyiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyaret: Her şeyin bir vakti var o vakit hızla yaklaşmaktadır
Denizli’deki apartlarda gizli kamera skandalı! Tutuklanan apart sahibinden mide bulandıran ifade: Fantezi için yaptım
Fenerbahçe’den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan 10 Mart mutabakatı ve Akkuyu mesajı! Lavrov’dan Filistin’de Türkiye ile hemfikiriz sözleri
6 ok, binbir entrika! CHP’de İmamoğlu sorgulaması başladı: Özgür Özel’in adaylık planı... Mansur Yavaş’ın 100 bin imza hazırlığı
Usta sanatçıya veda! İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlanıyor!
Laçın Uluslararası Havalimanı için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan, Aliyev ve Şerif yapacak