İŞKUR TYP üzerinden personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım başvuruları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. İlanların birer birer yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR TYP ilanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şu ana kadar yayımlanan ilanlarla Tokat, Hakkari Merkez ve Hakkari Yüksekova'da TYP alımı yapılacak. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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