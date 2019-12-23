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  • 24.12.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:30

personel alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR TYP 2020 yılı yayınlandı!

2020 yılı işçi alımları ne zaman başlayacak ? TYP işçi kadro dağılımı ve başvuru koşulları neler olacak? TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. 2019'un da sonuna geldiğimiz günlerde yeni ilanların 2020 yılı başında yayınlanmasına muhtemel olarak bakılıyor. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir. Detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR TYP 2020 yılı personel alımları iş ilanları yayınlandı!

İŞKUR TYP üzerinden personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım başvuruları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. İlanların birer birer yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR TYP ilanları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şu ana kadar yayımlanan ilanlarla Tokat, Hakkari Merkez ve Hakkari Yüksekova'da TYP alımı yapılacak. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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