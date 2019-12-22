Geçtiğimiz günlerde TÜİK tarafından açıklanan işsizlik oranına göre işsizliğin görüldüğü kesimden biri de genç işsizlerdir.

Mezun olan ve iş arama sürecinde olan gençlere İŞKUR aracılığı ile destek sağlanmakta olup bu doğrultuda adayların sağlaması gereken şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı yer almaktadır. Bu kapsamda İŞKUR tarafından genç işsizlere maaş ödenmektedir. Bu maaş olanağından yararlanmak isteyenlerin ise sağlaması gereken birtakım şartlar bulunmakta olup ilgili habere ilişkin detaylar ise şu şekildedir. İŞKUR ile işsiz gençlere maaş nasıl alınır? İşte başvuru şartları takvim.com.tr'de

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