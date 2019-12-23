Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.12.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:07

maaşı mı ne kadar? nedir? işsizlik maaşı ne kadar, kimlere verilir?

maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin istisnaları da var. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar, aylık 2 bin 31 liraya varan ödeme alıyor. Peki İşsizlik maaşı kimlere verilir? Maaşı almak için nereye başvurulur? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 'a başvurmak şart. Başvurlar iskur.gov.tr veya e-Devlet'ten yapılabiliyor. 4A'lı olarak çalışan lılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.

İşsiz kalana 10 aya kadar güvence

İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin istisnaları da var. İşsizlik maaşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 20 bin 310 lira oluyor. 6 ay en düşükten maaş alana ise toplam 6 bin 96 lira ödeniyor. Yeni yıl itibarıyla bu tutarlar da zamlanacak. 1 Ocak 2019 itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 1016 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2031 liraya çıktı. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Bu süreyi geçirirseniz, geçen her zaman sizin alacağınız işsizlik maaşı süresinden kesiliyor..

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİşsizlik maaşı zammı ne kadar? İşsizlik maaşı zam oranı nedir? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar, kimlere verilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri