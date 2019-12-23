İşsizlik maaşı genel olarak işten çıkartılanlara veriliyor. Ancak istifa edilerek alınabilmesinin istisnaları da var. İşsizlik maaşı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Bu yıl içinde işsiz kalan bir çalışanın, 10 ayda alacağı para maksimum 20 bin 310 lira oluyor. 6 ay en düşükten maaş alana ise toplam 6 bin 96 lira ödeniyor. Yeni yıl itibarıyla bu tutarlar da zamlanacak. 1 Ocak 2019 itibarıyla en düşük işsizlik maaşı 1016 liraya, en yüksek işsizlik maaşı da 2031 liraya çıktı. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Bu süreyi geçirirseniz, geçen her zaman sizin alacağınız işsizlik maaşı süresinden kesiliyor..

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ