Vakıfbank 2024 KPSS şartsız memur ve personel alımı: Kimler başvuru yapabilir? Başvuru tarihi, şartları, süresi

(Takvim Foto Arşiv)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1'de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

b-) Uzman Yardımcısı ünvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2'de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

c-) Mimar/Mühendis ünvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-3'te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

d-) Memur ünvanı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-4'te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;

Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) Uzman Yardımcısı, Mimar/Mühendis ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir. Sınava başvuru yapılırken İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemine girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.