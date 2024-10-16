Vakıfbank tarafından yayınlanan güncel duyuruya göre memur alımı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz personel alımında başvuru süreci nasıl olacak? İşte 2024 Vakıfbank KPSS'siz memur ve personel alımı başvuru tarihi, şartları ve süresine ilişkin detaylar...
Vakıfbank 2024 KPSS şartsız memur ve personel alımı: Kimler başvuru yapabilir? Başvuru tarihi, şartları, süresi
Vakıfbank tarafından yayınlanan güncel ilan duyurusunda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS'siz yapılacak personel alımında başvuru bilgilerine dair detayları bir araya getirdik.
İÇİNDEKİLER
Sınav nerede yapılacak?
Personel alımı sınavla yapılacak. Sınavın yapılacağı yerler:
Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.
Personel alımında kadro planlaması ise şöyle:
• Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı
• Uzman Yardımcısı
• Mimar/Mühendis
• Memur
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
1. T.C. vatandaşı olmak,
2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,
3. İkamet şartına ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır. Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo 2'de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2'de yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Mimar/Mühendis ünvanına başvuran adaylar Tablo-3'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-4'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-4'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,
5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dahildir.)
6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)
7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
a-) Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için;
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1'de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)
b-) Uzman Yardımcısı ünvanı için;
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2'de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)
c-) Mimar/Mühendis ünvanı için;
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-3'te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)
d-) Memur ünvanı için;
Öğrenim süresi en az 4 yıl olan Tablo-4'te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)
9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;
Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) Uzman Yardımcısı, Mimar/Mühendis ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir. Sınava başvuru yapılırken İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemine girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.
Başvuru nasıl yapılır?
Vakıfbank personel alımı başvurusu başladı. Başvurular 30.10.2024 Çarşamba günü sona erecektir. İlan başvuruları İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden alınıyor. Başvuru yapanlar 750 liralık başvuru ücreti yatıracak.