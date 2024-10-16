Vakıfbank 2024 KPSS şartsız memur ve personel alımı: Kimler başvuru yapabilir? Başvuru tarihi, şartları, süresi

Vakıfbank tarafından yayınlanan güncel duyuruya göre memur alım ı yapılacağı açıklandı. KPSS'siz personel alımında başvuru süreci nasıl olacak? İşte 2024 Vakıfbank KPSS'siz memur ve personel alımı başvuru tarihi, şartları ve süresine ilişkin detaylar...

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak,

3. İkamet şartına ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır. Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo 2'de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2'de yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Mimar/Mühendis ünvanına başvuran adaylar Tablo-3'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-4'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-4'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dahildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)