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7 hafta gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün ilk sözleri bu oldu: "ABD dünyanın en büyük demokrasisi"

ABD'de 7 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün ilk sözleri "ABD, dünyanın en büyük demokrasisidir ve paylaştığımız değerlere inanıyorum. ABD adalet sistemine güveniyorum" demek oldu.

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Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :11 Mayıs 2025 , 12:56
7 hafta gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk’ün ilk sözleri bu oldu: ABD dünyanın en büyük demokrasisi

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Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 7 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.





"TÜM İLGİ VE DESTEK İÇİN MİNNETTARIM"

Öztürk, Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" dedi.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım" ifadelerini kullandı.




"ABD ADALET SİSTEMİNE GÜVENİYORUM"

İHA'da yer alan habere göre; "ABD, dünyanın en büyük demokrasisidir ve paylaştığımız değerlere inanıyorum. ABD adalet sistemine güveniyorum" diyen Öztürk, hapishanede geçirdiği süreçte aldığı destek mesajları ve kendisine gönderilen tez belgeleriyle ayakta kaldığını belirtti.

Öztürk, "Danışmanım tez önerimi hapishaneye gönderdi, profesörlerim ve öğrencilerim destek mektupları yolladı. Sendikam, diğer uluslararası öğrencilerle birlikte bana destek verdi. Çok sayıda insan bana teselli mektupları gönderdi. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.




NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.


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