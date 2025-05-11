7 hafta gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün ilk sözleri bu oldu: "ABD dünyanın en büyük demokrasisi"









"TÜM İLGİ VE DESTEK İÇİN MİNNETTARIM"



Öztürk, Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" dedi.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım" ifadelerini kullandı.