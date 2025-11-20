PODCAST CANLI YAYIN

Survivor 2026 kadrosuna sürpriz transfer! İşte o ünlü isim…

Survivor 2026 kadrosuna bir ünlü isim daha katıldı. Ünlüler - All Star kadrosu da yavaş yavaş şekillenirken, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yarışmaya katılan ismi açıkladı. Peki Survivor 2026 kadrosunda kimler var? İşte yeni yarışmacılar…

Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden Survivor 2026 kadrosuna dahil olan isimleri tek tek açıklamayı sürdürüyor. Peki Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2026 yeni kadrosu!

SURVİVOR 2026 KADROSU NETLEŞİYOR

Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, eski futbolcu Mert Nobre,Serhan Onat, voleybolcu Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş yer alıyor.

DOKUZUNCU YARIŞMACI AÇIKLANDI

Kadroya bugün bir isim daha eklendi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu ve "Yeni sezonda Ünlüler & All Star kadrosuna katılıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2026'NIN YENİ İSMİ

Survivor 2026'da yarışacak dokuzuncu isim, Selen Görgüzel oldu. Böylece yarışmanın Ünlüler – All Star kadrosu bir isim daha dahil oldu.


