Survivor 2026 kadrosuna sürpriz transfer! İşte o ünlü isim…

Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden Survivor 2026 kadrosuna dahil olan isimleri tek tek açıklamayı sürdürüyor. Peki Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2026 yeni kadrosu!
SURVİVOR 2026 KADROSU NETLEŞİYOR
Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, eski futbolcu Mert Nobre,Serhan Onat, voleybolcu Meryem Boz, Murat Arkın ve Deniz Çatalbaş yer alıyor.
DOKUZUNCU YARIŞMACI AÇIKLANDI
Kadroya bugün bir isim daha eklendi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda duyurdu ve "Yeni sezonda Ünlüler & All Star kadrosuna katılıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.