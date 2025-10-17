Zeynep Tuğçe Bayat’ın Atlas’lı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü: Annesinin kopyası
Ocak ayında oğlu Atlas’ı kucağına alarak ilk kez anne olan Zeynep Tuğçe Bayat, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Doğal halleri ile dikkat çeken oyuncu, son paylaşımda minik bebeğinin son haline yer verdi. Ünlü oyuncunun oğlunu görenler “Annesinin kopyası” yorumunda bulundu.
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, anne olduktan sonra da sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Ocak ayında eşi Cansel Elçin'le birlikte ilk çocukları Atlas'ı kucağına alan Bayat, oğlu ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Son olarak oğluyla birlikte çekildiği fotoğrafları yayımlayan Bayat, gönderisine esprili bir not da eklemeyi ihmal etmedi.
Paylaşımın başında ve sonunda kendi karelerine yer veren Bayat, "Biraz da kendimi paylaşayım dedim ama sonuç yine Atlas Elçin! Neyse açılış ve kapanış benimle en azından, idare edin" dedi.
Doğal hali ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Takipçileri, Bayat'ın hem annelik hem de esprili yönünü yansıtan karelerini oldukça sıcak buldu.
Öte yandan minik Atlas'ın annesi ile olan benzerliği de dikkat çekti. Takipçileri, Atlas bebek için "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.
Ağustos 2020'de oyuncu Cansel Elçin ile evlenen Bayat, özel hayatını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift, oğulları Atlas'ın doğumuyla birlikte yeni bir sayfa açmıştı.