Wanda Nara'dan Masterchef paylaşımı! Eski eşler bir arada...

Galatasaray kaptanı Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci yaşayan Wanda Nara, MasterChef’in sunucusu olarak ekrana çıktı. Yarışmada eski eşi Maxi Lopez'in yarışmacı olması ise dikkat çekti. Eski çiftin bir arada görünmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Wanda Nara'dan Masterchef paylaşımı! Eski eşler bir arada...

Yıllar önce olaylı bir şekilde yollarını ayıran Wanda Nara ve Maxi Lopez, bu kez Arjantin'de yayınlanan MasterChef Celebrity programında bir araya geldi.

Programın sunucusu olan Wanda Nara, yarışmacı olarak katılan eski eşini stüdyoda karşıladı. Bu beklenmedik karşılaşma, hem stüdyo ortamında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Wanda, eski eşinin sahneye adım attığı anda profesyonel tavrını sürdürse de yüzündeki şaşkınlık ve tebessüm izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Lopez ise mutfak önlüğüyle salona girerken, "Yemek yapmayı senden öğrenmedim ama umarım beğenirsin" diyerek ortamı kahkahaya boğdu.

Çiftin bu sürpriz karşılaşması, geçmişte yaşadıkları çalkantılı ilişki sonrası ekranlarda en çok konuşulan anlardan biri oldu. Wanda Nara'nın sunuculuk sırasında sergilediği samimi ve olgun tavır, izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Öte yandan Wanda Nara, o anları Instagram'da "Geri döndüm" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara ve Maxi Lopez, 2008 yılında hayatlarını birleştirmiş ve üç çocuk sahibi olduktan sonra 2014'te tartışmalı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Boşanmanın ardından Wanda, Lopez'in eski takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlamış, bu durum futbol camiasında uzun süre gündemden düşmeyen büyük bir skandal haline gelmişti.

