Wanda Nara'dan Masterchef paylaşımı! Eski eşler bir arada...

Yıllar önce olaylı bir şekilde yollarını ayıran Wanda Nara ve Maxi Lopez, bu kez Arjantin'de yayınlanan MasterChef Celebrity programında bir araya geldi.
Programın sunucusu olan Wanda Nara, yarışmacı olarak katılan eski eşini stüdyoda karşıladı. Bu beklenmedik karşılaşma, hem stüdyo ortamında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Wanda, eski eşinin sahneye adım attığı anda profesyonel tavrını sürdürse de yüzündeki şaşkınlık ve tebessüm izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Lopez ise mutfak önlüğüyle salona girerken, "Yemek yapmayı senden öğrenmedim ama umarım beğenirsin" diyerek ortamı kahkahaya boğdu.