Serdar Ortaç son sağlık durumunu açıkladı: Canan Karatay itirafı!

Kaynak: Sosyal medya

Ortaç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki - sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı" dedi.