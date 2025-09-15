PODCAST CANLI YAYIN

Serdar Ortaç son sağlık durumunu açıkladı: Canan Karatay itirafı!

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemde yer aldı. Son olarak ünlü şarkıcının Canan Karatay'ın verdiği krem sayesinde iyileştiği iddiaları gündem oldu. Ortaç ise söz konusu iddialarla ilgili ilk kez açıklamada bulundu.

Şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sağlık ve maddi sorunlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Ortaç, tedavi sürecinde önemli mesafe kaydettiğini ve artık bisiklete binebildiğini duyurmuştu.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzeldi ayaklarım ağabey, bugün bir buçuk saat bisiklet sürdüm. Çok iyi tedavi yaptım. Şeker yemedim, kebap yemedim. İçki bitti, sigara bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, ünlü şarkıcının sağlık durumundaki iyileşmenin nedeni olarak Canan Karatay'ın krem verdiği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Serdar Ortaç'tan konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Ortaç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "İnternette bir haber yapılmış, Canan Karatay krem verdi ve Serdar'ın ağrılarını geçirdi diye. Külliyen yalan. Evet ağrılarım geçti, ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Sağlığıma kavuştum kendi doktorumun tedavisi ve içki - sigarayı bırakmam nedeniyle sağlığım geldi. Kremle falan işim olmadı" dedi.

Ünlü şarkıcı, sağlık sürecinde doktor tedavisinin ve yaşam tarzındaki değişikliğin önemine dikkat çekti. Sigara ve alkolden uzak durmasının iyileşme sürecinde belirleyici olduğunu vurgulayan Serdar Ortaç, doğru tedavi ve disiplinle sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

