Serdar Ortaç son sağlık durumunu açıkladı: Canan Karatay itirafı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, son dönemde sağlık ve maddi sorunlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Ortaç, tedavi sürecinde önemli mesafe kaydettiğini ve artık bisiklete binebildiğini duyurmuştu.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzeldi ayaklarım ağabey, bugün bir buçuk saat bisiklet sürdüm. Çok iyi tedavi yaptım. Şeker yemedim, kebap yemedim. İçki bitti, sigara bitti" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak, ünlü şarkıcının sağlık durumundaki iyileşmenin nedeni olarak Canan Karatay'ın krem verdiği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Serdar Ortaç'tan konuyla ilgili net bir açıklama geldi.