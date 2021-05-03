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    • Magazin
    • 03.05.2021 10:41
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    • 03.05.2021 10:41
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    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. TV8‘de akşam kuşağında yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen fenomen yarışmada çeyrek final yaklaşırken heyecanın dozu da artıyor. Yarışmacılar hem psikolojik olarak hem de fiziksel açıdan oldukça zorlanıyor. Dün yine çok önemli olan dokunulmazlık için mücadele verildi, hem Ünlüler hem Gönüllüler takımları en iyi performansı sergilemek için çabaladı. Peki ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Fenomen yarışmanın çeyrek finaline az bir zaman kala zorlu parkuru başarıyla geçmek ve elenmemek için çabalayan takımlardan hangisi dün akşamki dokunulmazlık oyununun galibi oldu? Eleme adayı hang takımdan çıktı? Salı akşamı en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

    2 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    TV8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. İlk oyunu kazanan gönüllüler olmuştu ve ilk eleme adayını da ünlüler takımı belirledi. 2 Mayıs Survivor ikinci dokunulmazlık oyununun Steven'ın sayısı ile gönüllüler kazandı.

    Öte yandan görev yarışının da kazananı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Sandalye yapan iki takımdan ünlüler Instagram oylaması ile ödülü kazanan taraf oldu.

    İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

    Yeni hafta öncesi son dokunulmazlık oyunu yapıldı. Öncesinde cumartesi akşamı ekrana gelen ilk dokunulmazlık yarışında kazanan gönüllüler oldu. Ünlüler ise eleme potasına ilk aday olarak Sergen'i gönderdi. Ünlüler takımından ikinci eleme adayı ise Merve oldu.

        1 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN GALİBİ KİM OLMUŞTU?

        Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda Batuhan – Melis, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu eşleşti. Bayrak yarışına giden oyunda avantajın kazananı ünlüler oldu.

        SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.

        Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.

        Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek.

        Sonraki etapta ise Merve, gönüllüler takımından Dora, sakatlığı nedeniyle oyun dışında kaldı. Skorda karşılıklı alınan sayılar nedeniyle denge sağlanırken, gönüllüler takımı, üst üste sayılar alarak skoru 9-5'e getirdi. İsmail ile Berkay mücadelesi ise dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi. Sembolü deviren Berkay 10-6 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımına kazandı. Ünlüler ise haftanın ilk konseyine gitti.

        SURVİVOR MERVE KİMDİR?

        Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Merve Aydın, 26 yaşındadır. 10 Mart 1991 tarihinde dünyaya gelen Survivor Merve Mersin'de doğmuştur. Milli basketbolcu olarak tanınan Survivor Merve Aydın'ın pozisyonu oyun kurucudur. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve Aydın, adını İspanya'ya taşımıştır. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.
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        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?