SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.

Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.

Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek.

Sonraki etapta ise Merve, gönüllüler takımından Dora, sakatlığı nedeniyle oyun dışında kaldı. Skorda karşılıklı alınan sayılar nedeniyle denge sağlanırken, gönüllüler takımı, üst üste sayılar alarak skoru 9-5'e getirdi. İsmail ile Berkay mücadelesi ise dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi. Sembolü deviren Berkay 10-6 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımına kazandı. Ünlüler ise haftanın ilk konseyine gitti.