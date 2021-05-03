Sergen'den İsmail Balaban'a sağ kroşe! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı belli oldu. TV8‘de akşam kuşağında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yarışmada çeyrek final yaklaşırken heyecanın dozu da artmaya devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybedip eleme potasına Sergen'i gönderen ünlüler ikinci dokunulmazlık oyununu da 10'a 9 skorla kaybetti. İkinci eleme adayının belli olduğu konseyde aralarında anlaşmazlık bulunan 2 isimden biri olan Sergen potaya gene İsmail'in adını yazarken İsmail Balaban'ın ise Merve'nin adını yazdığı görüldü. İşte Survivor'da bu hafta eleme adayı potasına giren ikinci isim...

Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Fenomen yarışmanın çeyrek finaline az bir zaman kala zorlu parkuru başarıyla geçmek ve elenmemek için çabalayan takımlardan hangisi dün akşamki dokunulmazlık oyununun galibi oldu? Eleme adayı hang takımdan çıktı? Salı akşamı en düşük SMS oyunu alan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

2 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. İlk oyunu kazanan gönüllüler olmuştu ve ilk eleme adayını da ünlüler takımı belirledi. 2 Mayıs Survivor ikinci dokunulmazlık oyununun Steven'ın sayısı ile gönüllüler kazandı.

Öte yandan görev yarışının da kazananı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Sandalye yapan iki takımdan ünlüler Instagram oylaması ile ödülü kazanan taraf oldu.

İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Yeni hafta öncesi son dokunulmazlık oyunu yapıldı. Öncesinde cumartesi akşamı ekrana gelen ilk dokunulmazlık yarışında kazanan gönüllüler oldu. Ünlüler ise eleme potasına ilk aday olarak Sergen'i gönderdi. Ünlüler takımından ikinci eleme adayı ise Merve oldu.