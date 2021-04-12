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    • 12.04.2021 15:51
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    • 12.04.2021 15:51
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    ’dan meşhur iç çamaşırsız sahne hakkında olay itiraf! 'nde de oynamıştı...

    Ünlü oyuncu da #MeToo hareketine katılarak 40 yıllık Hollywood kariyeri boyunca maruz kaldığı bazı taciz olaylarını açıkladı. Sharon Stone, kendisine dünya çapında şöhret kazandıran filminin meşhur sahnesiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. 63 yaşındaki oyuncu, 1992 yapımı filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle bir film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini ve özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu öne sürdü.

    Sharon Stone’dan Temel İçgüdü meşhur sahne hakkında olay itiraf!

    Sharon Stone'dan Temel İçgüdü meşhur iç çamaşırsız sahne hakkında olay itiraf! Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı... 90'lara damgasını vuran aktris, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, hayatını anlattığı 'The Beauty of Living Twice' isimli kitabını 30 Mart'ta çıkardı. Sharon Stone'un kitabında en çok merak edilen detay ise Temel İçgüdü filminde bacak bacak üstüne attığı sahne oldu. Hollywood sinemasının ünlü ismi Sharon Stone kitabında hayranlarını şaşırtan ifadelerde bulundu. İşte detaylar...

    Hollywood sinemasının en ünlü simalarından Sharon Stone'un kaleme aldığı otobiyografi kitabı dünyanın dört bir yanında konuşulmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Hollywood film sektörünün ve yaşamının zorluklarına ve yozlaşmış anlayışına değindiği kitabında çok çarpıcı itiraflarda bulundu.

    Ünlü oyuncu Sharon Stone, yazdığı anı kitabında Temel İçgüdü filmindeki meşhur bacak açma sahnesinde kandırıldığını ifade etti. Güzel oyuncu bu sahnenin tüm detaylarını kitabında satır satır açıkladı.

        Başarılı sinema oyuncusu Sharon Stone, kendisine dünya çapında ün kazandıran Temel İçgüdü filminin meşhur sahnesi hakkında bilinmeyenleri açıkladı. Yıllar sonra gelen itiraf, ünlü oyuncunun hayranlarını da şoka uğrattı.

        63 yaşındaki oyuncu 1992 yılında çekilen filmdeki bacak sahnesinde, "beyazın ışığı yansıttığı" gerekçesiyle film ekibi üyesinin iç çamaşırını çıkarmasını istediğini söyledi. Ayrıca özel bölgelerinin filmde görünmeyeceğinde ısrarlı olduğunu söyleyen film ekibi tarafından kandırıldığını açıklayan Sharon Stone büyük şaşkınlık yarattı.

        Yayınlandığı dönemden sonra bile yıllarca konuşulan Temel İçgüdü filminde polis sorgusu sırasında Sharon Stone'un canlandırdığı Catherine Tramell karakterinin iç çamaşırı giymediği görülüyordu. Gerilim türündeki bu film hem Sharon Stone'a büyük bir şöhret kazandırmış hem de iç çamaşırsız haliyle hafızalara kazınmıştı.

            Güzel oyuncu Sharon Stone, 30 Mart tarihinde piyasaya çıkan The Beauty Of Living Twice adlı otobiyografi kitabında bu meşhur sahnenin hikayesinin anısını ve bilinmeyenlerini anlattı.. Filmde iç çamaşırsız bir şekilde görünen bölgelerini fark ettiğinde "Bana 'Biz hiçbir şey göremiyoruz' diye karşılık verdiler" şeklinde yazan Stone, "Paul'e (yönetmen) bir tokat attım ve orayı terk edip arabama bindim, avukatım Marty Singer'ı aradım" ifadelerini kullandı.

            Film çekildikten sonra son halini izlerken, iç çamaşırı giymediğinin görülmesi üzerine yönetmen Paul Verhoeven'e tokat attığını anlatan Sharon Stone, bu sahnede film ekibi tarafından kandırıldığını söyledi. Ünlü yıldız ayrıca, "çoğununu proje ile hiçbir ilgisi olmayan ajan ve avukatlarla dolu bir oda"da gösterime çağrıldığını öne sürdü.

            Vanity Fair'in yayınladığı kitabın ilgili bölümünde başarılı oyuncu, özel bölgelerinin filmde olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi: "Ben sadece bir oyuncuydum, sadece bir kadındım; ne gibi seçeneklerim olabilirdi? Ama seçeneklerim vardı. Düşündüm ve düşündüm, sonunda bu sahneye izin vermeye karar verdim. Neden? Çünkü film için ve karakter için doğruydu, çünkü sonuçta ben yaptım."
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            Haberler Magazin Sharon Stone’dan Temel İçgüdü meşhur iç çamaşırsız sahne hakkında olay itiraf! Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı...