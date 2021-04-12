Vanity Fair'in yayınladığı kitabın ilgili bölümünde başarılı oyuncu, özel bölgelerinin filmde olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söyledi: "Ben sadece bir oyuncuydum, sadece bir kadındım; ne gibi seçeneklerim olabilirdi? Ama seçeneklerim vardı. Düşündüm ve düşündüm, sonunda bu sahneye izin vermeye karar verdim. Neden? Çünkü film için ve karakter için doğruydu, çünkü sonuçta ben yaptım."