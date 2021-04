Sharon Stone'dan Temel İçgüdü meşhur iç çamaşırsız sahne hakkında olay itiraf! Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı... 90'lara damgasını vuran aktris, yapımcı ve eski manken Sharon Stone, hayatını anlattığı 'The Beauty of Living Twice' isimli kitabını 30 Mart'ta çıkardı. Sharon Stone'un kitabında en çok merak edilen detay ise Temel İçgüdü filminde bacak bacak üstüne attığı sahne oldu. Hollywood sinemasının ünlü ismi Sharon Stone kitabında hayranlarını şaşırtan ifadelerde bulundu. İşte detaylar...