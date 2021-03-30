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    • 30.03.2021 13:29
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    • 30.03.2021 13:29
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    ona her kapıyı açtı şimdi para basıyor! Survivor Instagram erken Youtube'u da ele geçirdi

    , 14 sezonluk tarihinin en olaylı senesi oldu. Neredeyse her yarışmacısının bir yerlere geldiği 'nin ekmeğini, TV 8 hala yiyor desek yanlış olmaz. Olaylı sezonun şampiyonu ise gönüllüler takımından olmuştu. Sosyal medya fenomeni 'in çok yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven şimdilerde paraya para demiyor. Daha önce de Youtube videoları çeken, Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Cemal Can Canseven şimdilere Youtube'da fırtınalar estiriyor.

    Survivor ona her kapıyı açtı şimdi para basıyor!

    Survivor ona her kapıyı açtı şimdi para basıyor! Cemal Can Canseven Survivor Instagram erken Youtube'u da ele geçirdi... Survivor 2020'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Cemal Can Canseven, Survivor tarihinin en popüler şampiyonlarından biri oldu çıktı. Önce Aleyna Tilki'yle başrollerini paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' adlı diziyle oyunculuğa adım atan Cemal Can Canseven şimdilerde 'Kahraman' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyor.

    Milyonların gönlünü kazanan ve Survivor 2020 yarışması ile ünlenen Cemal Can son olarak Yotube platformuna da adımını attı. Sosyal medyanın en çok dikkat ettiği isimlerden biri olan fenomenin kazançlarını arttırmak için yeni bir kariyere atılması dikkatlerden kaçmadı.

    Survivor 2020 yarışması ile ünlenen Cemal Can Canseven, bu yarışmada şampiyonluk başarısını kazanarak adından söz ettirtmişti. O günden beri sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği isimlerden olan Cemal Can, bu sefer de farklı bir alanda gündem olmayı başardı. İçtenliği, samimiyeti ve yumuşak kalpli olması ile herkesin gönlünde yer edinmeyi başaran ünlü isim, bu başarısıyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.

        Milyonların yakından takip ettiği Cemal Can, Survivor yarışmasına katılıp şampiyon olmadan önce DJ'lik yapıyordu. Youtube dünyasının tanınmış isimlerinden Danla Bilic ile de yakın arkadaşlığıyla tanınan Cemal Can, son olarak milyonlarca hayranının beğenisini kazanan bir adım attı. Kahraman isimli ilk teklisini yayınlayan Cemal Can böylelikle müzik kariyerine de başlayarak adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor.

        Sözlerini ve bestesini Sinan Akçıl'ın yazdığı, Mustafa Ceceli'nin son düzenlemesini yaptığı Kahraman isimli şarkısı ile trend listelerine üst sıralardan girmeyi başardı. Cemal Can bu şarkısının ilk klibini yayınlar yayınlamaz binlerce beğeni ve yorum aldı. Müzik dünyasına adeta uçarak giriş yapan Cemal Can'ın yeni şarkısı çok beğenildi. İstatistikleri ve listeleri alt üst eden Cemal Can'ın bu şarkısı, sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

        Yayın tarihinden itibaren henüz 24 saat olmamasına rağmen 2 milyondan fazla görüntülenen bu şarkı, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Youtube trend videolar listesinde de şarkı kategorisinde ilk sıralarda yer bulan Cemal Can Canseven'in hayranları bu başarıyı ayakta alkışladı. Sevilen isim müzik kariyerine de hızlı başlangıç yaparak adından söz ettirmesiyle gündeme geldi.

            Cemal Can aynı zamanda İşte Benim Masalım dizisindeki oyunculuğu ile de dikkat çekiyor.

            CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

            Canseven, İzmir'de dünyaya geldi ve 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven'in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite nedeniyle İstanbul'a geldi.

            İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. sonrasında okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

                Sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic'in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020'nin şampiyonu olmuştur. 2021 Mart'ta Kahraman adında şarkısını çıkarmıştır. Başarılı isim 1.86 boyundadır.
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