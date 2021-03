Survivor ona her kapıyı açtı şimdi para basıyor! Cemal Can Canseven Survivor Instagram erken Youtube'u da ele geçirdi... Survivor 2020'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Cemal Can Canseven, Survivor tarihinin en popüler şampiyonlarından biri oldu çıktı. Önce Aleyna Tilki'yle başrollerini paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' adlı diziyle oyunculuğa adım atan Cemal Can Canseven şimdilerde 'Kahraman' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyor.