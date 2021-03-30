Survivor 2020 yarışması ile ünlenen Cemal Can Canseven, bu yarışmada şampiyonluk başarısını kazanarak adından söz ettirtmişti. O günden beri sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği isimlerden olan Cemal Can, bu sefer de farklı bir alanda gündem olmayı başardı. İçtenliği, samimiyeti ve yumuşak kalpli olması ile herkesin gönlünde yer edinmeyi başaran ünlü isim, bu başarısıyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.