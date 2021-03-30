Survivor ona her kapıyı açtı şimdi para basıyor! Cemal Can Canseven Survivor Instagram erken Youtube'u da ele geçirdi... Survivor 2020'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Cemal Can Canseven, Survivor tarihinin en popüler şampiyonlarından biri oldu çıktı. Önce Aleyna Tilki'yle başrollerini paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' adlı diziyle oyunculuğa adım atan Cemal Can Canseven şimdilerde 'Kahraman' adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavuruyor.
Milyonların gönlünü kazanan ve Survivor 2020 yarışması ile ünlenen Cemal Can son olarak Yotube platformuna da adımını attı. Sosyal medyanın en çok dikkat ettiği isimlerden biri olan fenomenin kazançlarını arttırmak için yeni bir kariyere atılması dikkatlerden kaçmadı.
Survivor 2020 yarışması ile ünlenen Cemal Can Canseven, bu yarışmada şampiyonluk başarısını kazanarak adından söz ettirtmişti. O günden beri sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği isimlerden olan Cemal Can, bu sefer de farklı bir alanda gündem olmayı başardı. İçtenliği, samimiyeti ve yumuşak kalpli olması ile herkesin gönlünde yer edinmeyi başaran ünlü isim, bu başarısıyla da adından söz ettirecek gibi görünüyor.