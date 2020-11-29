Gündemde en çok konuşulan isimler arasında Masterchef Uğur Yılmaz Deniz yer alıyor. Bu akşam eleme gecesinin yaşanacağı Masterchef'te büyük bir gelişme yaşanmış ve iddialı yarışmacılardan biri olan Uğur'un diskalifiye edildiği duyurulmuştu. Bu gelişme üzerine hala yayınlarda görülen yarışmacının ne zaman eleneceği merak konusu oldu. Arama motorları üzerinden Masterchef Uğur yarışmadan ne zaman ayrılacak? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte cevabı…