Gündemde en çok konuşulan isimler arasında Masterchef Uğur Yılmaz Deniz yer alıyor. Bu akşam eleme gecesinin yaşanacağı Masterchef'te büyük bir gelişme yaşanmış ve iddialı yarışmacılardan biri olan Uğur'un diskalifiye edildiği duyurulmuştu. Bu gelişme üzerine hala yayınlarda görülen yarışmacının ne zaman eleneceği merak konusu oldu. Arama motorları üzerinden Masterchef Uğur yarışmadan ne zaman ayrılacak? Masterchef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte cevabı…
MASTERCHEF UĞUR NE ZAMAN ELENECEK?
MasterChef'in bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümlerde Uğur'un elenmesi bekleniyor. Bu hafta ilk eleme adayı Uğur Yılmaz Deniz olmuştu.
ACUN ILICALI AÇIKLADI!
MasterChef Uğur'un, yıllar önce çeşitli tanıdık isimler ve farklı konularda uygun olmayan sözler içeren paylaşımlar yapması nedeniyle MasterChef Türkiye yarışmasındaki macerası son buldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı, ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Masterchef'ten kovulan Uğur Yılmaz Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.
MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?
26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.
6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden
Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.
MasterChef 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.