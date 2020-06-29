2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, 13 Nisan 2019'da dünyaya geldi. Karan Özçivit dünyaya geldiğinden bu yana neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta koronavirüs salgınından dolayı evlerine misafir dahi kabul etmeyen çift, geçtiğimiz gün kural bozdu ve aile yemeğine çıktı. Son haliyle dikkat çeken Fahriye Evcen, Instagram paylaşımı ile adından bir kez daha söz ettirdi.
Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 3. evlilik yıl dönümlerini İngilizce 'Love is all' (Aşk her şeydir) mesajıyla kutladı. Evcen'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Karan dünyaya geldiğinden beri neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta corona virüsü salgınından dolayı evlerine misafir kabul etmeyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kural bozdu. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğulları Karan ile gittikleri aile yemeğinde yoğun ilgi ile karşılaştı. Fahriye Evcen ise son hali ile dikkat çekti. İşte doğum sonrası verdiği kilolarla çok konuşulan Fahriye Evcen'in son hali...
DÜNYANIN EN GÜZEL HEDİYESİ
Burak Özçivit Instagram hesabından Babalar Günü'nde yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e oğlu Karan'dan hediye geldi. "Dünyanın en güzel hediyesi bu olsa gerek" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
Burak Özçivit'in Babalar Günü paylaşımı gibi Fahriye Evcen'in Anneler Günü paylaşımı da büyük ses getirmişti.
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslan Gaziantepli... Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu.
Babası, Burak Özçivit'ten habersiz fotoğraflarını Best Model yarışmasına gönderdi ve 2003 yılında Best Model of Turkey Yarışmasına katılan Özçivit, birinci oldu. 2004 yılında Uğurkan Erez'in ajansında mankenlik yapmaya başlayan Özçivit, televizyona ilk adımı 2006 yılında attı.
Yükseklik korkusu olan Burak Özçivit, koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. öyle ki başarılı oyuncu verdiği bir röportajda, "Oyuncu olmasaydım futbolcu olurdum" demişti.
Burak Özçivit, Çalıkuşu adlı dizi sayesinde tanıştığı Fahriye Evcen ile 2017 yılında evlendi ve ünlü çiftin geçtiğimiz aylarda Karan Özçivit adında bir çocukları dünyaya geldi.
FAHRİYE EVCEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Burak Özçivit'in eşi fahriye Evcen de kendisi gibi oyuncu. Instagram paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Fahriye Evcen'i gelin yakından tanıyalım... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen kimdir ve nasıl ünlü oldu? İşte Fahriye Evcen hakkında bilinmeyenler.
Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç!
Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.
Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.
Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.
29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.
2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin oğulları Karan 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi.
Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında 3 kız kardeşi daha var. Fahriye Evcen'in bir süredir kanser ile mücadele eden babası Ramazan Evcen, geçtiğimiz Şubat ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.