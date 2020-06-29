FAHRİYE EVCEN HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Burak Özçivit'in eşi fahriye Evcen de kendisi gibi oyuncu. Instagram paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren güzel oyuncu Fahriye Evcen'i gelin yakından tanıyalım... Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Fahriye Evcen kimdir ve nasıl ünlü oldu? İşte Fahriye Evcen hakkında bilinmeyenler.

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya, Solingen'de dünyaya geldi. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile ünlü olan Evcen'in keşfedilme hikayesi ise oldukça ilginç!

Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.