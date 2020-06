2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, 13 Nisan 2019'da dünyaya geldi. Karan Özçivit dünyaya geldiğinden bu yana neredeyse evlerinden hiç çıkmayan hatta koronavirüs salgınından dolayı evlerine misafir dahi kabul etmeyen çift, geçtiğimiz gün kural bozdu ve aile yemeğine çıktı. Son haliyle dikkat çeken Fahriye Evcen, Instagram paylaşımı ile adından bir kez daha söz ettirdi.

Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 3. evlilik yıl dönümlerini İngilizce 'Love is all' (Aşk her şeydir) mesajıyla kutladı. Evcen'in paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.