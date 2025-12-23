Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay torbacıların isimlerini verdi! Kod adı Cio

Defne Samyeli (Takvim.com.tr)

15 GÜNDE BİR PARTİ VERİYORDU



Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay savcılığa verdiği ifadesinde, "Ben yaklaşık 10 yıldır Kasım Garipoğlu'na ait GKG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. isimli firmada makam şoförü olarak çalışmaktayım. Bana sormuş olduğunuz bu firma Kasım Garipoğlu'na aittir. Ben çalışmış olduğum bu süre zarfında Kasım Bey'in şahsi makam şoförü olarak görev yapmaktayım. Benim haricimde, yine Kasım Bey'in ikametinden çıkıp iş yerine götürülmesi için yaklaşık 2 yıldır şirkette başka bir şoför arkadaşımız da vardır. Ancak benim iş günümün çoğunluğu Kasım Bey'in yalısında geçer. Kasım Bey 15 günde bir ya da ayda bir olacak şekilde yakın arkadaşları ile parti vermektedir. Ben Kasım Garipoğlu'na ait yalıda verilen partilerde, esasen parti verilmeden önce yalının üst katında bulunan ve parti günlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş yaklaşık 200 metrekarelik yalının en üst katında herhangi bir teknik eksiklik olup olmadığı hususunda kontrol yaparım. Karşılama yapmak üzere bina girişine inerim. Daha önce sıklığı belli olmayan bu partilere birçok kez ünlü isimlerin geldiğine şahit oldum. Partilerde sızıp kalan misafirler olmuştur. Kasım Bey gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak üzere odasına çekilir ancak parti devam edebilirdi. Söz konusu partilerde Kasım Bey bizim gözükmemizi, parti yapılan alana çıkmamızı istemezdi. Hatta ben bir keresinde bir ihtiyaçları olup olmadığını sormak için yalının parti yapılan katına çıktığımda, 'Bir ihtiyacım olursa ben çağırırım' diyerek benim yukarı çıkmamı istemedi" dedi.

Kasım Garipoğlu'nun evinde ele geçirilenler (A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan) 'KOKAİN İÇİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM RULO HALİNDE KAĞIT BANKNOTLARIN OLDUĞUNU GÖRDÜM' Akçay ifadesinde, "Bahsettiğim partilerde, parti bittikten sonra biz parti alanını misafirlerin herhangi bir eşya unutup unutmadığı yönünde kontrol ederiz. Ben yapmış olduğumuz kontrollerde birkaç kez tabak içerisinde, tahminimce kokain içildiğini düşündüğüm rulo halinde kağıt banknotların olduğunu gördüm. Bana sormuş olduğunuz C. lakaplı kişi, Kasım Bey tarafından organize edilen partilerin hemen hemen hepsine katılan kişidir. Bu kişinin yapılan partilere ilk gelen ve son ayrılan kişi olduğunu bilirim. Kasım Bey'in yakın arkadaşıdır. Hal ve hareketlerinden uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır. Bana gönderilen liste dışında bir misafir yalıya geldiğinde, ben bu kişilerin icazeti üzerine misafirin yalıya girip girmemesi konusunda yönlendiriliyordum" diyerek yalıya gireceklerin listesi olduğunu bildirdi.

Şevval Şahin (Takvim.com.tr) TAKVİM YAZDI ŞOFÖR İTİRAF ETTİ: ESKORTLAR GELİRDİ Daha önce TAKVİM'in yazdığı partilere "eskort" olarak nitelendirilen kadınların da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu'nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin TL'ye kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini savundu.

Hayyam Garipoğlu'nun oğlu Kasım Garipoğlu'nun 15 milyonluk 40. yaş günü partisinden görüntüler (Takvim.com.tr) Sapkınlıkla ilgili itiraflarda bulunan Akçay ifadesinin devamında, "Bana sormuş olduğunuz cep telefonuma gelen ve Kasım Bey'e ait yalıda yapılan partilere ilişkin ihbarlar yapılacağı yönünde mesajlar gönderen kişi G.Y. isimli şahıstır. Bu şahıs, Kasım Bey yurt dışındayken yaklaşık 15 gün önce yalıya gelmiş ve Kasım Bey ile görüşmek istemiştir. Ancak Kasım Bey görüşmek istemeyince benim irtibatımı alarak, benim üzerimden iletilmek üzere bana sormuş olduğunuz mesajları tarafıma göndermiştir. Bildiğim kadarıyla bu kişi K.Y.'nin kardeşi olan G.Y.'dir ve söylediği kadarıyla Kasım Bey'in babası Hayyam Garipoğlu'ndan çok eski bir tarihe dayalı alacağı varmış. Bu konuyla ilgili görüşmek için yalıya geldiğini biliyorum ancak olayın detaylarını bilmemekteyim. Bana sormuş olduğunuz B.E. isimli kişi, partilere sık sık gelir. Kendisiyle buradan tanışırım. Ancak bana sormuş olduğunuz 'Ünlülerin bir torbacısı patlamış, Sercan diye mevzu oradan başlamış, bunun telefon kayıtlarından mevzu açığa çıkmış, liste oluşturmuşlar' şeklindeki mesajı, gündeme dair bir haber olması sebebiyle bana gönderdiğini düşünüyorum. Bu kişi bildiğim kadarıyla galericilik ve yat alım satım işiyle uğraşır, benim arkadaşımdır, Kasım Bey ile doğrudan irtibat kuracak bir münasebeti yoktur. Yalıda yapılan partilere dışarıdan cinsel birliktelik yaşamak amacıyla eskort olarak tabir edilen kadınlar çağrılırdı. Bu kişilerin içeride ne yaptığını, kiminle birlikte olduğunu bilmemekteyim. Yine bu kişiler bize bildirilen liste dışında olduğundan, biz bu kişilerin eskort olduğunu anlardık" ifadelerini kullandı.