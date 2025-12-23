PODCAST CANLI YAYIN

Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...

AK Parti, Yükseköğretim Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Kanun teklifine göre okulla ilişiği kesilen üniversite öğrencilerine af gündeme gelebilecek. Başkasına tez yazana 5 ile 10 bin lira arasında para cezası uygulanacak.

YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci affı konusunun TBMM'de değerlendirildiğini ifade etti. Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelebilecek. Yılbaşından sonra Meclis gündemine taşınması beklenen yasal düzenlemeden 1200 tıp öğrencisinin yararlanması öngörülüyor.

ÜNVANLARI GERİ ALINACAK
Ayrıca başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik ünvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak. Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da aracılık eden kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULACAK
Ziraat Bankası Eğitim Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip 'Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi' adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite bünyesinde, Mühendislik Fakültesi, Finans Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Memleket Sandıkları Meslek Yüksekokulu bulunacak.

İNDİRİM OLMAYACAK

Türk veya yabancı yükseköğretim kurumlarına ait diploma, mezuniyet belgesi veya sertifikaların sahte olarak düzenlenmesi, düzenlettirilmesi fiilleri, Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde cezalandırılacak. Etkin pişmanlık hükümlerine yer verilerek, cezada indirim veya cezasızlık imkânı tanınmayacak.

İŞTE TASARININ DETAYLARI

Üniversiteyi bırakan ya da azami öğrenim süresini dolduranlar affedilecek.

Tezini başkasına yazdıran üniversiteden çıkarılacak. Unvanı geri alınacak.

Devlet yükseköğretim kurumları, yurt dışında yerleşke veya program açabilecek.

Eğitim süresi 4 yıldan 3 yıla düşecek. Ders azalmayacak, zaman verimli olacak.

Ziraat Bankası Eğitim Vakfı tarafından yeni bir üniversite kurulacak.

Sahte diploma düzenleyenler Türk Ceza Kanunu çerçevesinde cezalandırılacak.

