Üniversiteli öğrencilere af yolu açıldı! Yeni kanun teklifi ile birlikte başkası adına tez yazanlara verilen cezalar değişiyor...

YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci affı konusunun TBMM'de değerlendirildiğini ifade etti. Üzerinde çalışılan taslak kanun teklifine göre üniversite eğitimini yarıda bırakan ya da azami öğrenim süresini doldurduğu için okulla ilişiği kesilen öğrenciler için af gündeme gelebilecek. Yılbaşından sonra Meclis gündemine taşınması beklenen yasal düzenlemeden 1200 tıp öğrencisinin yararlanması öngörülüyor.

Üniversite öğrencileri (AA) ÜNVANLARI GERİ ALINACAK

Ayrıca başkalarına yazdırılan tez, makale, kitap veya projeler yoluyla diploma veya akademik ünvan elde edilmesi ağır yaptırımlara bağlanacak. Bu fiilleri işleyenler, üniversiteden çıkarılacak. Başkası adına ücretli veya ücretsiz şekilde tez yazan, üreten ya da aracılık eden kişilere 5 bin ila 10 bin lira arasında adli para cezası uygulanacak.