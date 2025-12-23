Ankara’ya kar sürprizi: Yeni sistem haritaya yansıdı! Meteoroloji'den 29 ile yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23 Aralık tarihli meteorolojik değerlendirmeye göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede aralıklı yağışlar görülürken, bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali dikkat çekiyor.