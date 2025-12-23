Kadraj Galeri Kadraj İkon Ankara’ya kar sürprizi: Yeni sistem haritaya yansıdı! Meteoroloji'den 29 ile yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini güncelledi. Paylaşılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış devam ederken, Ankara'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali öne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 08:30
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23 Aralık tarihli meteorolojik değerlendirmeye göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede aralıklı yağışlar görülürken, bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali dikkat çekiyor.

Yağış beklenen bölgeler belli oldu

Tahminlere göre Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz ile birlikte İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar etkili olacak.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülebileceği bildirildi. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali bulunuyor.

Sis ve pus uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu durumun görüş mesafesini düşürebileceği, özellikle sürücüler için dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle kıyı kesimlerde yağışların yağmur şeklinde görülmesini destekliyor.