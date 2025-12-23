Kadraj
Ankara’ya kar sürprizi: Yeni sistem haritaya yansıdı! Meteoroloji'den 29 ile yağış alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini güncelledi. Paylaşılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış devam ederken, Ankara'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve yer yer kar ihtimali öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 08:30