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Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

Fahriye Evcen'e 34. yaş gününde eşi Burak Özçivit'ten oğlu Karan'lı jest geldi. Özçivit, eşi için dizayn ettirdiği pastanın üzerine oğulları Karan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ekleterek 'Ailece nice seneler' notunu yazdırdı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakterindeki performansı ile yurt içi ve yurt dışında ilgiyle takip edilen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Özçivit'in eşine aldığı doğum günü hediyesi ile gündeme gelmişti. Burak Özçivit'in, Evcen'e doğum günü hediyesi olarak 300 bin TL'ye saat aldığı öğrenilmişti.

05.06.2020 14:41 - Son Güncelleme: 05.06.2020 15:01
Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

Fahriye Evcen, dün 34 yaşına girdi. Burak Özçivit, eşinin doğum günü için özel bir pasta hazırlattı. Özçivit, eşi Fahriye Evcen için hazırlattığı pastanın üzerine oğulları Karan'la beraber olan fotoğrafını koydurarak 'Ailece nice seneler' notunu yazdırdı.

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Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

"NİCE SENELER"

Özçivit, eşi için dizayn ettirdiği pastanın üzerine oğulları Karan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ekleterek 'Ailece nice seneler' notuyla jest yaptı.

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

34 yaşına giren Fahriye Evcen'in, Anneler Günü'nde oğlu Karan ile yaptığı paylaşımda kolundaki saat dikkat çekmişti.

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

Eşi Burak Özçivit tarafından doğum günü hediyesi olarak alınan saatin değeri dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

BURAK'TAN FAHRİYE'YE SAAT

Burak Özçivit'in Evcen'e doğum günü hediyesi olarak aldığı Audemars Piguet marka saatin değeri 300 bin TL...

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