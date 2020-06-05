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Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten doğum günü jesti! Oğlu Karan ile birlikte...

Fahriye Evcen'e 34. yaş gününde eşi Burak Özçivit'ten oğlu Karan'lı jest geldi. Özçivit, eşi için dizayn ettirdiği pastanın üzerine oğulları Karan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ekleterek 'Ailece nice seneler' notunu yazdırdı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakterindeki performansı ile yurt içi ve yurt dışında ilgiyle takip edilen ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Özçivit'in eşine aldığı doğum günü hediyesi ile gündeme gelmişti. Burak Özçivit'in, Evcen'e doğum günü hediyesi olarak 300 bin TL'ye saat aldığı öğrenilmişti.

05.06.2020 14:41 - Son Güncelleme: 05.06.2020 15:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





