RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İkinci kez Karan'ın yüzünü gören Burak - Fahriye hayranları, Karan bebeğin son halini beğeni yağmuruna tuttu. Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını arttıran 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in kolundaki saat dikkat çekti. Eşi Burak Özçivit tarafından doğum günü hediyesi olarak alınan saatin değeri dudak uçuklattı!

11.05.2020 11:49 - Son Güncelleme: 11.05.2020 12:07
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu evliliğini Karan adında bir erkek evlat ile taçlandıran güzel anne Fahriye Evcen, Insatgram hesabından Anneler Günü sürprizi yaptı. Oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı. Evinde verdiği pozları yayınlayan Evcen'in kolundaki saat dikkat çekti.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı

300 BİN LİRALIK DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Saatini Burak Özçivit, Evcen'e doğum günü hediyesi olarak almış. Audemars Piguet marka saate Özçivit, 300 bin TL ödemiş.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan Karan için duygusal paylaşım yapan Evcen, " "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen" notunu düşmüştü.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı

Fahriye Evccen ve oğlu Karan başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı

FAHRİYE EVCEN VE OĞLU KARAN

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