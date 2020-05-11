Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi ve oğlunun fotoğrafında dikkat çeken detay! Değeri dudak uçuklattı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, önceki gün oğlu Karan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İkinci kez Karan'ın yüzünü gören Burak - Fahriye hayranları, Karan bebeğin son halini beğeni yağmuruna tuttu. Karantina günlerinde sosyal medya paylaşımlarını arttıran 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in kolundaki saat dikkat çekti. Eşi Burak Özçivit tarafından doğum günü hediyesi olarak alınan saatin değeri dudak uçuklattı!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu evliliğini Karan adında bir erkek evlat ile taçlandıran güzel anne Fahriye Evcen, Insatgram hesabından Anneler Günü sürprizi yaptı. Oğlu Karan ile fotoğraflarını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağdı. Evinde verdiği pozları yayınlayan Evcen'in kolundaki saat dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan Karan için duygusal paylaşım yapan Evcen, " "Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım... Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandığında, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin... Kalbim... Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım. Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; İyi ki doğdun oğlum. İyi ki... Annen" notunu düşmüştü.