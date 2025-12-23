Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MKYK'da Terörsüz Türkiye başlığı! Temel hedef: PKK'nın tümüyle feshi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (Takvim.com.tr arşiv)

Yapılan değerlendirmelerde, "Türkiye'de bir ırk kavgası, bir etnik kavga ya da bir mezhebi kavga söz konusu olmamıştır. Tam tersine, Türk'ün ve Kürt'ün ebedî kardeşliğine terör musallat olmuştur" denilerek PKK'nın Suriye ve Avrupa'daki uzantılarıyla birlikte tamamen feshedilmesinin temel hedef olduğu vurgulandı.