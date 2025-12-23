PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MKYK'da Terörsüz Türkiye başlığı! Temel hedef: PKK'nın tümüyle feshi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Başkan ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. “Terörsüz Türkiye” sürecinin ele alındığı toplantıda, PKK’nın Suriye ve Avrupa’daki uzantılarıyla birlikte tamamen feshedilmesinin temel hedef olduğunu vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti.

2025 yılının değerlendirildiği toplantıda terörsüz Türkiye gündemi ilk sırada yer aldı. PKK'nın silah bırakması, kendisini tasfiye etmesi ve geri dönüş sürecinde gelinen son nokta toplantıda ele alınırken, komisyon çalışmaları ve hazırlanan raporlara ilişkin de bilgi verildi.

KARDEŞLİK VURGUSU
Terör örgütünün Türkiye'den tamamen çekilmesinin ardından mağaraların ve kampların boşaltılması kadar, yurt dışı bağlantılarının da tamamen feshedilmesi konusunun takip edildiği ifade edilirken, özellikle PKK'nin Suriye'deki uzantısı SDG'nin bu süreçte işbirliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Yapılan değerlendirmelerde, "Türkiye'de bir ırk kavgası, bir etnik kavga ya da bir mezhebi kavga söz konusu olmamıştır. Tam tersine, Türk'ün ve Kürt'ün ebedî kardeşliğine terör musallat olmuştur" denilerek PKK'nın Suriye ve Avrupa'daki uzantılarıyla birlikte tamamen feshedilmesinin temel hedef olduğu vurgulandı.

