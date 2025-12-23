Hesaplı emeklilikte son hafta! Kısmi ihya ve borçlanma nasıl olur?

Türk lirası (AA) ÖDEMENİN DE HEMEN Mİ YAPILMASI GEREKİYOR? Borçlanma ve ihya için ödeme hemen yapılmıyor. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında ödenecek tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde paranın yatırılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ- Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre bulunuyor.

SÜRE KAÇIRILIRSA BORÇLANMA İPTAL Mİ OLUR? Ödeme süresini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp yapılan başvuru da geçersiz sayılıyor. Bu sürelerin borçlanılabilmesi için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Bu durumda da ödenecek tutar yeni asgari ücret ve oran üzerinden hesaplanıyor.

KISMİ İHYA VE BORÇLANMA OLUR MU? Hizmet borçlanmasında borçlanma yapılabilecek süreden ihtiyaç kadarı primlere ekletilebiliyor. İhyada ise bu imkan yok. Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. Kısmi ihya olmuyor.

ŞİMDİ BAŞVURUP ÖDESEM, SONRA İADE ALINABİLİR Mİ? Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar, eğer emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği parayı geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine borçlanma bedellerini aynı şartlarda geri alabiliyor. Kısmi iade yapılamıyor. İade faizsiz olarak yapılıyor. İhyada ise uygulama farklı. Eğer ihya işlemi gerçekleşmiş ve ödeme yapılmışsa, sonrasında bundan vazgeçilemiyor, ödenen tutar iade alınamıyor.