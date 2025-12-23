Hesaplı emeklilikte son hafta! Kısmi ihya ve borçlanma nasıl olur?
Erken emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların elini çabuk tutmasında fayda var. Çünkü sadece yeni asgari ücret değil, bazılarında oran değişikliği de ödemelere yansıyacak.
Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada yeni yılla birlikte önemli değişiklikler hayata geçecek. Her yıl asgari ücret zammı bu tutarları yükseltirken, 2026'da buna ilaveten bir de oran artışı olacak. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik oran yüzde 45'e çıkarılarak yurt dışı borçlanmasıyla eşitlenecek. Bağ-Kur'luların yararlanabildiği ihyada da yüzde 34.75'lik oran yüzde 45 olacak. Peki hesaplı emeklilik için ne yapmak lazım? Nelere dikkat edilmeli?
HANGİ TARİHLERE DİKKAT EDİLMELİ?
Hem oran artışı hem asgari ücret zammı 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce başvurmak, bu artışlardan etkilenmemek için yeterli.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
e-Devlet üzerinden kolayca borçlanma başvurusu yapma imkanı var. Bunun için öncelikle SSK'lılar '4a', Bağ-Kur'lular '4b' üzerinden askerlik ya da doğum borçlanması bölümüne giriyor. Ardından da borçlanma yapılmak istenen tarih aralığının seçilmesi gerekiyor.
ÖDEMENİN DE HEMEN Mİ YAPILMASI GEREKİYOR?
Borçlanma ve ihya için ödeme hemen yapılmıyor. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında ödenecek tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde paranın yatırılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ- Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre bulunuyor.
SÜRE KAÇIRILIRSA BORÇLANMA İPTAL Mİ OLUR?
Ödeme süresini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp yapılan başvuru da geçersiz sayılıyor. Bu sürelerin borçlanılabilmesi için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Bu durumda da ödenecek tutar yeni asgari ücret ve oran üzerinden hesaplanıyor.
KISMİ İHYA VE BORÇLANMA OLUR MU?
Hizmet borçlanmasında borçlanma yapılabilecek süreden ihtiyaç kadarı primlere ekletilebiliyor. İhyada ise bu imkan yok. Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. Kısmi ihya olmuyor.
ŞİMDİ BAŞVURUP ÖDESEM, SONRA İADE ALINABİLİR Mİ?
Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar, eğer emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği parayı geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine borçlanma bedellerini aynı şartlarda geri alabiliyor. Kısmi iade yapılamıyor. İade faizsiz olarak yapılıyor. İhyada ise uygulama farklı. Eğer ihya işlemi gerçekleşmiş ve ödeme yapılmışsa, sonrasında bundan vazgeçilemiyor, ödenen tutar iade alınamıyor.
ADIM ADIM PRİM KAZANMA YOLLARI
Yeni oranlara ve asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı formüle göre 1 Ocak'ta ödemeler şöyle değişecek: