RAMAZAN İMSAKİYE
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Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren 35 yaşındaki oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, son günlerde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Son olarak yeşiller içerisinde yeni bir paylaşım yapan Fahriye Evcen'in ikinci kez hamile olduğu iddia edildi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeniden anne olacağına yönelik iddiaların nedeni ise son paylaşımda yer alan fotoğraftaki detay! İşte 2 saat içinde yarım milyonu geçen Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı...

22.05.2020 10:55 - Son Güncelleme: 22.05.2020 11:13
Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

Fahriye Evcen hamile mi? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...

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Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Fahriye Evcen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

Karantina günlerinde sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan ve her paylaşımıyla beğeni rekorları kıran Fahriye Evcen'in son paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

Evcen'in paylaştığı fotoğraflarından birinde elini karnına koyarak poz vermesi akıllara 'ikinci kez hamile mi?' sorularını getirdi.

Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Karantinadaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı.

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