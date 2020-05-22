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Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Burak Özçivit'in eşi Fahriye'nin fotoğrafında dikkat çeken detay

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren 35 yaşındaki oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, son günlerde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladı. Son olarak yeşiller içerisinde yeni bir paylaşım yapan Fahriye Evcen'in ikinci kez hamile olduğu iddia edildi. 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in yeniden anne olacağına yönelik iddiaların nedeni ise son paylaşımda yer alan fotoğraftaki detay! İşte 2 saat içinde yarım milyonu geçen Fahriye Evcen'in Instagram paylaşımı...

22.05.2020 10:55 - Son Güncelleme: 22.05.2020 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





