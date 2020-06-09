Survivor'da bu akşam iki takım iletişim oyununu kazanmak için mücadele etti ve kıran kırana geçen mücadele sonucunda kazanan takım mavi takim oldu. İletişim ödülünün ardından adada duygu dolu anlar yaşandı. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları aile bireyleri ve arkadaşlarıyla hasret giderdi. Görüşmenin hemen ardından adada konsey toplandı ve adaya hangi ismin veda ettiği merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 9 Haziran Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? İşte merak edilenler...

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Şu an Survivor'da ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Sembol finalini kazandığı için Elif Gören Yıldırım 2 hafta boyunca dokunulmazlığı kazandı ve bu süre zarfı içinde elenmeyecek. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Ancak şu anda elenen isim belli olmadı. Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.