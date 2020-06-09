TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı peş peşe yaşandı. İletişim oyununu mavi takım kazandı. Ardından ada konseyi toplantı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismin Yunus Emre olduğunu açıkladı. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı
SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?
29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.
Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.
17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.
Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.
MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU AKŞAM İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 6
MAVİ TAKIM: 10
8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen BARIŞ ve CEMAL CAN 4 oyla iki takımın ilk eleme adayları oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 2
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 5