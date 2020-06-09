TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı peş peşe yaşandı. İletişim oyununu mavi takım kazandı. Ardından ada konseyi toplantı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor olma hayallerine veda eden ismin Yunus Emre olduğunu açıkladı. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.