Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Her akşam dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı yarışma programında kırmızı ve mavi takım iletişim oyununu kazanmak için büyük çaba gösterdi. İzleyiciler büyük mücadeleyi kazanan takımı öğrenmek için 9 Haziran Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sürüyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KIRMIZI TAKIM: 3

MAVİ TAKIM: 7