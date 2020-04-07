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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Dünyaca ünlü markalardan giyinen ’nin sırrı ortaya çıktı!

    Dünyaca ünlü markalardan giyinen ’nin sırrı ortaya çıktı. Popçunun stilisti , ‘İlk kez bir Türk yıldızla anlaşan birçok lüks marka, Hadise’yi giydiriyor’ diyerek popçunun şıklığına para ödemediğini açıkladı.

    Global Hadise!

    Televizyon programından davetlere, konserlerinden günlük hayatına kadar sürekli dünyaca ünlü markaları tercih eden Hadise'nin şıklık formülü çözüldü. Güzel popçunun stilisti İnan Kırdemir, "Dolce Gabbana'dan Fendi'ye kadar birçok yüksek moda markasının celebrity ve VIP departmanından onaylı Hadise. Asıl başarımız işte bu! Yani markalar onu giydiriyor" dedi.


    'Leyla Yakar Bizi' adlı şarkısıyla müzik sektörüne de atılan 'nin stil danışmanı , müzik ve eğlence blogu Pop Bizde'ye konuştu.

    YILDIZLARIN İZİNDEN
    LÜKS     markaların ilk kez Türk bir sanatçıyla böylesine önemli bir iş birliği yaptığını söyleyen İnan Kırdemir, nedenini şöyle anlattı: "Hadise'nin sanatının yanı sıra kadın-erkek eşitliğini savunması ve global kişiliği de bu iş birliğinde etken." Hadise, bu önemli işbirliğiyle de özellikle sahne şovlarında sürekli esinlendiği Jennifer Lopez ile Beyonce'nin izinden gitmiş oldu.



    ve Beyonce, dünyaca ünlü markaların işbirliği yapma konusundaki en gözde isimlerinden.

    Popun iki starı, özel davetlerde dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giymek için yüksek ücretler de alıyor.

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