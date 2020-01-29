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Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. Çok konuşulan kırmızı elbisesi için 25 bin TL ödeyen şarkıcı Hadise ile ilgili merak edilen konu açıklığa kavuştu. Bakın Hadise kıyafetleri için ne kadar ödüyor?

29.01.2020 14:27 - Son Güncelleme: 29.01.2020 14:42
Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

Yılbaşında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu.

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Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

"Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.

Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

Bununla da yetinmeyen Hadise'nin, dünyaca ünlü marka Versace'ye özel bir elbise diktirdiği konuşuluyor.

Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

Posta'nın haberine göre; provalar için önümüzdeki günlerde İtalya'nın Milano kentine gidecek olan şarkıcının kıyafeti, aksesuvar ve ayakkabısıyla birlikte 100 bin TL'yi bulacak.

Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

Hadise, çok konuşulan kırmızı elbisesini 25 bin TL'ye almıştı.

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