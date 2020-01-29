Hadise'nin o kıyafetinin fiyatı dudak uçuklatıyor! İşte Hadise'nin servet değerindeki gardırobu

Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu. Çok konuşulan kırmızı elbisesi için 25 bin TL ödeyen şarkıcı Hadise ile ilgili merak edilen konu açıklığa kavuştu. Bakın Hadise kıyafetleri için ne kadar ödüyor?

29.01.2020 14:27 - Son Güncelleme: 29.01.2020 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





