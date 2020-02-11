Dünyaca ünlü markaların kostümlerinden şaşmayan Hadise, farkını konuşturdu! Seksi popçu, 9 Ocak'tan beri yer aldığı televizyon programı ile çıktığı konserlerde toplam 12 ayrı kıyafet giydi. Fendi ve Gucci başta olmak üzere ünlü markaları tercih eden Hadise, şıklık uğruna kesenin ağzını açtı.



Hadise, 22 Ocak'taki konserinde Beyonce'nin Adidas koleksiyonuna ait şort ve eteği giydi. 908 TL'lik kostüm, Hadise'nin en ucuz sahne kıyafetiydi.

BİR DAİRE PARASI!

9 Ocak'ta baştan aşağıya giydiği Fendi kıyafetine toplam 36 bin TL harcayan popçu, dün ise Balmain markasıyla spor bir şıklık sergiledi. Kırmızı kıyafeti için de 12 bin TL harcayan seksi popçunun, bir aylık harcaması da belli oldu. Hadise, 9 Ocak'tan bugüne kadar giydiği 12 ayrı kostüm için 250 bin lira ödedi.



9 OCAK - 36 BİN LİRA



9 ŞUBAT - 13 BİN TL



10 ŞUBAT 12 BİN TL