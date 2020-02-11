Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 11.02.2020 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2020 07:00

    farkını konuşturdu! Kıyafetlerine servet harcadı

    kıyafet konusunda rakipsiz olan , 9 Ocak’tan beri TV programı ve konserlerinde 12 ayrı kıyafet giydi. Bu kostümlerin toplam değeri 250 bin TL’yi buldu.

    Pahalı Hadise!

    Dünyaca ünlü markaların kostümlerinden şaşmayan Hadise, farkını konuşturdu! Seksi popçu, 9 Ocak'tan beri yer aldığı televizyon programı ile çıktığı konserlerde toplam 12 ayrı kıyafet giydi. Fendi ve Gucci başta olmak üzere ünlü markaları tercih eden , şıklık uğruna kesenin ağzını açtı.


    Hadise, 22 Ocak'taki konserinde Beyonce'nin Adidas koleksiyonuna ait şort ve eteği giydi. 908 TL'lik kostüm, Hadise'nin en ucuz sahne kıyafetiydi.

    BİR DAİRE PARASI!
    9 Ocak'ta baştan     aşağıya giydiği Fendi kıyafetine toplam 36 bin TL harcayan popçu, dün ise Balmain markasıyla spor bir şıklık sergiledi. Kırmızı kıyafeti için de 12 bin TL harcayan seksi popçunun, bir aylık harcaması da belli oldu. Hadise, 9 Ocak'tan bugüne kadar giydiği 12 ayrı kostüm için 250 bin lira ödedi.


    9 OCAK - 36 BİN LİRA


    9 ŞUBAT - 13 BİN TL


    10 ŞUBAT 12 BİN TL

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriHadise farkını konuşturdu! Kıyafetlerine servet harcadı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri