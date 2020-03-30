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    • Magazin
    • 30.03.2020 Gazete
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    Altın kız Özlem

    Berkay, önceki akşam Instagram'da sevenleri için canlı yayın yaptı. de eşinin konseri öncesi altın maskesiyle verdiği bu pozuna "Konsere hazırlanıyorum" esprisi yaptı.

    Altın kız Özlem

    Berkay, önceki akşam Instagram'da sevenleri için canlı yayın yaptı.

    Özlem Ada Şahin de eşinin konseri öncesi altın maskesiyle verdiği bu pozuna "Konsere hazırlanıyorum" esprisi yaptı.

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