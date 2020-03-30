Altın kız Özlem

Berkay, önceki akşam Instagram'da sevenleri için canlı yayın yaptı.
Özlem Ada Şahin de eşinin konseri öncesi altın maskesiyle verdiği bu pozuna "Konsere hazırlanıyorum" esprisi yaptı.
Berkay, önceki akşam Instagram'da sevenleri için canlı yayın yaptı.
Özlem Ada Şahin de eşinin konseri öncesi altın maskesiyle verdiği bu pozuna "Konsere hazırlanıyorum" esprisi yaptı.
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