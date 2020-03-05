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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    ile ilan-ı aşk etti

    ve , ’taki ‘Aşk yaşıyorlar’ haberimizin ardından korudukları sessizliklerini bozdu. Güzel oyuncu, ’ten fotoğrafını paylaşan Kuzum’a ‘gözlerinden yıldızlar’ çıkan emoji yolladı. Yakışıklı oyuncunun üç kalpli karşılığı ise adeta aşkın ilanıydı.

    İlan-ı aşk

    Takvim'in ile Boran Kuzum'un aşka yelken açtığı haberi, genç oyuncuların hayranları arasında sevinç yaratmıştı. 'taki haberimizin ardından sessiz kalan ikiliden önceki gün ilişkiyi doğruyan bir hamle geldi. Kuzum, Paris'ten fotoğrafını paylaştı.

    Başarılı oyuncunun bu karesine de Miray Daner, 'Boran' yazıp yanına da gözlerinden yıldızlar çıkan emoji koydu. 'un yaptığı üç kalp emojili karşılık ise "İlan-ı aşk" dedirtti.


    Genç oyuncuların aşk haberinin hemen arkasından Instagram'da yaptığı karşılıklı romantik yorumlara "Sonunda aşklarını ilan ettiler" mesajları yağdı.

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