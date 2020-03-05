Takvim'in Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşka yelken açtığı haberi, genç oyuncuların hayranları arasında sevinç yaratmıştı. 19 Şubat'taki haberimizin ardından sessiz kalan ikiliden önceki gün ilişkiyi doğruyan bir hamle geldi. Kuzum, Paris'ten fotoğrafını paylaştı.

Başarılı oyuncunun bu karesine de Miray Daner, 'Boran' yazıp yanına da gözlerinden yıldızlar çıkan emoji koydu. Boran Kuzum'un yaptığı üç kalp emojili karşılık ise "İlan-ı aşk" dedirtti.



Genç oyuncuların aşk haberinin hemen arkasından Instagram'da yaptığı karşılıklı romantik yorumlara "Sonunda aşklarını ilan ettiler" mesajları yağdı.