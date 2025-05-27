Trump’tan Putin’e yaptırım tehdidi! ABD basını “bir hafta içinde” dedi: Ya ateşkes ya da…

ABD gazetesi Wall Street Journal'a göre Başkan Donald Trump, Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve barış görüşmelerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle bu hafta Moskova'ya yaptırım uygulamayı düşünüyor.

Trump ve Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP RUSYA'YA YAPTIRIM MI UYGULAYACAK?

Trump'a yakın bir kaynak, yaptırımların bankacılık yaptırımlarını içermeyeceğini, Rus lideri müzakere masasında taviz vermeye zorlamak için başka seçenekler de görüşüldüğünü ve bunlar arasında Ukrayna'da 30 günlük ateşkesin de bulunduğunu söyledi. Wall Street Journal'a göre Trump ayrıca yeni yaptırımlar da uygulamaya karar verebilir.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Başkan Trump müzakere edilmiş bir barış anlaşması görmek istediğini açıkça belirtti. Başkan Trump ayrıca tüm seçenekleri akıllıca masada tuttu." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, EPA

TRUMP "PUTİN ÇILDIRMIŞ" DEMİŞTİ

Trump pazar günü yeni yaptırımların potansiyeline değinerek bunları "kesinlikle" düşündüğünü söyledi ve Putin için "Çok sayıda insanı öldürüyor. Onunla ilgili neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Ona ne oldu?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiren Trump, Putin'in tamamen çıldırdığını söylemişti.