Son Dakika
İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı!
PODCAST CANLI YAYIN

ABD Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrak’tan çok konuşulacak Orta Doğu paylaşımı: Ya masada misafirsin ya menüdesin

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, kişisel X hesabında çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Büyükelçisini Suriye Temsilcisi olarak ataması İsrail’e yönelik net bir mesaj olarak yorumlanırken Barrack, “Eski bir sözü tekrarlamak gerekirse: Orta Doğu bir ziyafet gibidir; ya misafir listesindesinizdir ya da menüde. Misafir listesinden düşmek kolaydır, ancak menüden çıkmak zordur.” İfadesini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrak’tan çok konuşulacak Orta Doğu paylaşımı: Ya masada misafirsin ya menüdesin

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı ataması gündemdeki yerini korurken Barrack, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Barrack, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Eski bir sözü tekrarlamak gerekirse: Orta Doğu bir ziyafet gibidir; ya misafir listesindesinizdir ya da menüde. Misafir listesinden düşmek kolaydır, ancak menüden çıkmak zordur." İfadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, EPAABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, EPA

BARRACK'TAN MANDA AÇIKLAMASI

Barrack geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bir asır önce Batı haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimi dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bölgeyi emperyal kazanç için böldü—barış için değil. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." Şeklindeki açıklama ile de çok konuşulmuştu.

Thomas Barrack ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AAThomas Barrack ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

"YA MİSAFİRSİNİZ YA MENÜ"

Barrack, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda "Eski bir sözü tekrarlamak gerekirse: Orta Doğu bir ziyafet gibidir; ya misafir listesindesinizdir ya da menüde. Misafir listesinden düşmek kolaydır, ancak menüden çıkmak zordur." ifadelerini kullandı.

Thomas Barrack paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThomas Barrack paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BARRACK'IN ATAMASI İSRAİL'E MESAJ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak Barrack'ı ataması özellikle İsrail'e yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra kaldırdığını söylemesi İsrail'de endişeye yol açmıştı. Suriye'yi Golan Tepeleri'nden işgal etmeyi amaçlayan İsrail'de büyük panik başlarken ABD ile Türkiye'nin Suriye Çalışma Grubu Toplantısı da tam üzerine gelmiş ve siyonist basın bunun "endişe verici bir gelişme" olduğunu yazmıştı.

ABDnin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barracktan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağızABDnin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barracktan Türkiye vurgusu! Suriye için dikkat çeken mesaj: Birlikte başaracağız
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubuna endişe verici manşetiSiyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubuna endişe verici manşeti
Siyonistlerde Türkiye paniği! ABD ile Suriye konulu Çalışma Grubu'na "endişe verici" manşeti

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Trump’tan Putin’e yaptırım tehdidi! ABD basını “bir hafta içinde” dedi: Ya ateşkes ya da…
Türk Telekom
Ceza infaz düzenlemesinde şartlı tahliye detayı: Psikopat ve suç işleme eğilimindekiler çıkamayacak
İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı!
Türk demokrasi tarihinin utanç vesikası: 27 Mayıs darbesi
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
KOBİ'ler işlerini büyütecek | KOSGEB'den finansman desteği! Kimler faydalanabilir?
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! "Transfer bitti"
İBB'deki kirli rüşvet ağı tek tek çözülüyor! İmamoğlu'nun el konulan cep telefonu daire başkanının evinden çıktı! Bakın ne dedi
SON DAKİKA: Meteoroloji'den o bölgelere alarm verildi! Toz taşınımı etrafı sardı, gözlerimize kirpiklerimize kadar dolacak!
Galatasaray'dan sürpriz transfer! İmza yakın: Kimse bunu beklemiyordu
Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! 1 kişi gözaltına alındı! İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan açıklama
Moskova'da 1 saatlik kritik zirve! Vladimir Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti
Fenerbahçe'den çılgın transfer! 117 milyon euro ödenmişti
Şaibeli 38. Olağan Kurultay davasının detayları ilk kez takvim.com.tr'de! Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlan baskısı
Tehlike 15 Temmuz'dan da büyük! TSK'daki kripto FETÖ'cülerin peşine düşüldü: 61 muvazzaf asker tutuklandı
Galatasaray'dan transfer şov! Çifte imza yolda
İSTAÇ'ı bypass ettiler... KİPTAŞ'ta ne işler çevirdiler? İBB'de 4. dalga operasyonunda 25 tutuklama: Aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt da var
Sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye