ABD Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrak’tan çok konuşulacak Orta Doğu paylaşımı: Ya masada misafirsin ya menüdesin

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı ataması gündemdeki yerini korurken Barrack, X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Barrack, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Eski bir sözü tekrarlamak gerekirse: Orta Doğu bir ziyafet gibidir; ya misafir listesindesinizdir ya da menüde. Misafir listesinden düşmek kolaydır, ancak menüden çıkmak zordur." İfadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, EPA

BARRACK'TAN MANDA AÇIKLAMASI

Barrack geçtiğimiz günlerde yaptığı "Bir asır önce Batı haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimi dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bölgeyi emperyal kazanç için böldü—barış için değil. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız." Şeklindeki açıklama ile de çok konuşulmuştu.

Thomas Barrack ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

"YA MİSAFİRSİNİZ YA MENÜ"

Barrack, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda "Eski bir sözü tekrarlamak gerekirse: Orta Doğu bir ziyafet gibidir; ya misafir listesindesinizdir ya da menüde. Misafir listesinden düşmek kolaydır, ancak menüden çıkmak zordur." ifadelerini kullandı.

Thomas Barrack paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BARRACK'IN ATAMASI İSRAİL'E MESAJ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak Barrack'ı ataması özellikle İsrail'e yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra kaldırdığını söylemesi İsrail'de endişeye yol açmıştı. Suriye'yi Golan Tepeleri'nden işgal etmeyi amaçlayan İsrail'de büyük panik başlarken ABD ile Türkiye'nin Suriye Çalışma Grubu Toplantısı da tam üzerine gelmiş ve siyonist basın bunun "endişe verici bir gelişme" olduğunu yazmıştı.