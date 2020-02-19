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    • Magazin
    • 19.02.2020 Gazete

    ile ilişkisi biten gönlünü ’a kaptırdı

    ile 2 buçuk yıllık ilişkisi geçen Ağustos’ta biten , gönlünü eski rol arkadaşı ’a kaptırdı. Genç çift, bir aydır gizlice aşk yaşıyor.

    Aşığım Kuzum

    Son dönemin en gözde genç oyuncularının aşk trafiği karıştı. Miray Daner, dizi setinde tanıştığı Kubilay Aka ile tam iki buçuk yıl boyunca doludizgin aşk yaşadı. Hayranlarının birbirine çok yakıştırdığı genç çiftin ilişkisi Ağustos 2019'da bitti. İddialara göre ise büyük aşkın bitme nedeni, Aka'nın Daner'e ihanet etmesiydi.

    Ayrılıktan sonra haklarında birçok defa "Barıştılar" haberi çıkan eski aşıkların, tekrar bir araya gelmeyeceği kesinleşti. Dedikodulara göre 21 yaşındaki Miray Daner, gönlünü Aka ile aynı dizide rol aldığı eski rol arkadaşı Boran Kuzum'a kaptırdı. Daner ile 27 yaşındaki Kuzum'un ilişkisi ise bundan yaklaşık bir ay önce başladı.

    İHANETE UĞRADI İDDİASI
    ile Aka, iki buçuk yıllık ilişkilerini 2019 Ağustos'ta noktaladı. Büyük aşkın bitme nedeni olarak da Aka'nın güzel oyuncuya ihaneti gösterilmişti.

    DOĞAN SAVAŞ - TAKVİM

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