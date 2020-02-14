Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk', ilk teaser'ıyla en çok konuşulan konulardandı..

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, izleyiciyi çok meraklandırdı

Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.