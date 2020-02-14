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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    atv’nin yeni dizisi ‘’ın tanıtımı seyirciyi heyecanlandırdı

    atv’nin yeni dizisi ‘’ın ilk tanıtımı önceki gün yayınlandı. Tanıtım, seyirciyi heyecanlandırdı. Duayen yönetmen 'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, izleyiciyi çok meraklandırdı

    Olay tanıtım

    Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı atv'nin yeni dizisi 'Gel Dese Aşk', ilk teaser'ıyla en çok konuşulan konulardandı..

    Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, izleyiciyi çok meraklandırdı

    Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

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