Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı 12.02.2020 22:01

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi daha izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı ATV tarafından yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem​ Bozoklu​, İlayda​ Çevik, Ertan Saban, Öykü Gürman, Uğur​ Çavuşoğlu​, Tuğçe​ Ersoy​ ve Yiğit Koçak gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı

Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!

Yapım: Sinegraf Yapım

Yapımcı: Osman Sınav

Senaryo: Rahşan Çiğdem İnan & Ayşe Bengi

Yönetmen: Murat Onbul