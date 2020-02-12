Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi daha izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı ATV tarafından yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Ertan Saban, Öykü Gürman, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy ve Yiğit Koçak gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı
Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!
Yapım: Sinegraf Yapım
Yapımcı: Osman Sınav
Senaryo: Rahşan Çiğdem İnan & Ayşe Bengi
Yönetmen: Murat Onbul
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