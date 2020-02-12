Haberler Video Fragman Videoları Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı
Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı

Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı

12.02.2020 22:01

ATV ekranlarında yepyeni bir dizi daha izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisinin ilk tanıtımı ATV tarafından yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Şebnem​ Bozoklu​, İlayda​ Çevik, Ertan Saban, Öykü Gürman, Uğur​ Çavuşoğlu​, Tuğçe​ Ersoy​ ve Yiğit Koçak gibi ünlü isimler yer alıyor. İşte Gel Dese Aşk 1. tanıtımı


Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!

Yapım: Sinegraf Yapım
Yapımcı: Osman Sınav
Senaryo: Rahşan Çiğdem İnan & Ayşe Bengi
Yönetmen: Murat Onbul

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Fragman Videoları