Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI

Youssef En-Nesyri (AA) REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında oynanan 34 lig maçında Kanarya 20 galibiyet, Başakşehir ise 11 galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı lacivertliler 54, turuncu-lacivertliler ise 35 gol kaydetti.

İsmail Yüksek (AA) SON YILLARDA FENERBAHÇE FARKI Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan son 7 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 17 gol atarken, sadece 3 gol yedi. Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde de son yıllarda rakibine puan şansı tanımadı.

Oğuz Aydın (AA) DEPLASMAN KARNESİNDE BAŞAKŞEHİR ÖNDE Genel rekabette Fenerbahçe üstün görünse de deplasman istatistiklerinde durum tersine dönüyor. Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan 17 lig maçında turuncu-lacivertliler 9 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 7 galibiyet aldı. Bir mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Başakşehir 24, Fenerbahçe ise 21 gol kaydetti.

Jhon Duran (AA) LİGDE 13 MAÇTIR BERABERLİK ÇIKMIYOR İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçta beraberlik yaşanmadı. Bu süreçte Fenerbahçe 10 kez kazandı, Başakşehir ise 3 galibiyet aldı. Ligdeki son beraberlik, 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan 0-0'lık karşılaşmada alınmıştı.