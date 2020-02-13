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    • Magazin
    • 13.02.2020 11:42
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    • 13.02.2020 12:04

    'ın 10 yıl önce yazdığı hikaye: ! İşte ilk fragman ve oyuncu kadrosu...

    Atv'nin yeni dizisi ilk fragmanı yayınlandı. "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla ayların değil yılların birincisi olan Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk başrolde Erkan Petekaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik gibi güçlü oyuncular bulunuyor. İlk fragmanı yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi izleyici tarafından büyük ilgi gördü. Atv'nin yeni dizisi nda kimler var? İşte Gel Dese Aşk 1. fragman ve oyuncu kadrosu...

    ATV'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk ilk fragman!

    GEL DESE AŞK İLK TEASER'I İLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

    Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı Atv ekranlarının yeni dizisi ilk teaser'ıyla günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Duayen yönetmen 'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı.

    GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSU

    Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.

    GEL DESE AŞK DİZİSİ KONUSU

    Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir.

    Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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