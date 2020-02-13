GEL DESE AŞK İLK TEASER'I İLE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Başrollerini Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu ve İlayda Çevik'in paylaştığı Atv ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk ilk teaser'ıyla günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Duayen yönetmen Osman Sınav'ın 10 yıl önce yazdığı hikayeden yola çıkılarak hazırlanan dizi, gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla izleyiciyi şimdiden meraklandırdı.

GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSU

Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban, Altan Gördüm, Mehmet Atay, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy, Aslıhan Malbora, Yiğit Koçak, Selim Gürata ve Ayşe Defne Piriçci'nin rol aldığı dizi, görevleri ve istekleri arasında sıkışan, mutsuzluklarını, suskunluklarının arkasında büyüten insanların hikayesini ele alıyor.

GEL DESE AŞK DİZİSİ KONUSU

Dizi, yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikâyesini seyirciyle buluşturacak. Çünkü kimse sınanmadığı Aşk'ın masumu değildir.

Yapımcılığını Sinegraf'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un ve Aslı Kahraman'ın oturduğu, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan'a ait olan "Gel Dese Aşk", atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.