Süphanallah Ne Demek? Süphanallah Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Süphanallah kelimesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte bu kelimenin TDK sözlük anlamı ve tüm merak edilenler…

SÜHANALLAH NE DEMEK?

"Süphanallah" (سبحان الله) Arapça bir ifadedir ve "Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim" anlamına gelir. İslam dininde bu ifade, Allah'ın mükemmelliğini ve yüceliğini ifade etmek için kullanılır. Türkçe'de de sıkça kullanılan bu terim, genellikle bir hayranlık, şaşkınlık veya hayret ifadesi olarak dile getirilir. Örneğin, güzel bir manzara görüldüğünde veya şaşırtıcı bir olayla karşılaşıldığında "Süphanallah" denilebilir.

SÜPHANALLAH TDK SÖZLÜK ANLAMI