HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2023! Muharrem ayı sözleri, resimli, dualı sözler, mesajlar! En güzel Hicri Yılbaşı kutlama mesajı (Whatsapp-Facebook)

Muharrem ayı bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Muharrem ayı mübarek olsun.



Muharrem ayı kutlu, inananların ilk orucu kabul olsun. Sevgi, saygı, hoşgörü ve birliğimize vesile olması dileğiyle.

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Muharrem ayı mübarek olsun.



Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle Muharrem Ayınız mübarek olması dileğiyle.