HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2023! Muharrem ayı sözleri, resimli, dualı sözler, mesajlar! En güzel Hicri Yılbaşı kutlama mesajı (Whatsapp-Facebook)

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM KUTLAMA MESAJLARI 2023

Yeni hicri yılınız kutlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva versin. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.



Tüm İslam aleminin hicri yeni yılı ve Muharrem-i şerif ayı mübarek olsun.



Hicri yeni yılımızın ümmete, kendimize, toplumumuza "Diriliş" olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim.

Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.



Rabbim hicri yeni yılda tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.



Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed'e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun!

Tüm İslam aleminin Muharrem ayı ve aşure günü hayırlı olsun.