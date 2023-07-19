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    • Haberler
    • 19.07.2023 08:13
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    • 19.07.2023 08:13
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    HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2023! Muharrem ayı sözleri, resimli, dualı sözler, mesajlar! En güzel Hicri Yılbaşı kutlama mesajı (Whatsapp-Facebook)

    Resimli anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajları merak ediliyor. 19 Temmuz 2023 tarihi hicri yılbaşına denk geliyor. Bu anlamlı günde vatandaşlar birbirlerine mutlu yeni yıl dilekleri gönderiyor. En güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Haberimizde bulunan hicri yılbaşı mesajlarına sayfamızdan ulaşabilir, bu mesajları sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla paylaşabilirsiniz. İşte, birbirinden güzel hicri yılbaşı mesajları ve sözleri...

    takvim.com.tr
    HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2023!

    19 Temmuz itibariyle hicri yılbaşı idrak edilecek. Bu anlamlı günde de vatandaşlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Haberimizden anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte, en güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri!

    HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM KUTLAMA MESAJLARI 2023

    Yeni hicri yılınız kutlu olsun. Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva versin. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

    Tüm İslam aleminin hicri yeni yılı ve Muharrem-i şerif ayı mübarek olsun.

    Hicri yeni yılımızın ümmete, kendimize, toplumumuza "Diriliş" olmasını Cenab-ı Hak'tan dilerim.

    Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

    Rabbim hicri yeni yılda tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

    Yeni hicri yılın bütün Ümmet-i Muhammed'e ve sadakat ailesine hayırlara vesile olması dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun!

    Tüm İslam aleminin Muharrem ayı ve aşure günü hayırlı olsun.



    İslam alemi olarak Hicri yılbaşı ve Muharrem ayımız mübarek olsun.

    Yeni hicri yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

    Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

    Dün rüya, yarın hayaldir... Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni hicri yılınız mübarek olsun.

    Bedenen, zihnen, kalben Hakka hicret etmemiz temennisiyle. Muharrem ayı mübarek olsun.



        Muharrem ayı bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Muharrem ayı mübarek olsun.

        Muharrem ayı kutlu, inananların ilk orucu kabul olsun. Sevgi, saygı, hoşgörü ve birliğimize vesile olması dileğiyle.

        Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Muharrem ayı mübarek olsun.

        Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle Muharrem Ayınız mübarek olması dileğiyle.

        Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah'ın ayı olan Muharrem ayı orucudur.

        Bugün Muharrem Ayı'nın 1. Günü Hicri yılbaşı; tüm Müslümanlara ve insanlık alemine hayırlı olsun.
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        Haberler Haberler HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI 2023! Muharrem ayı sözleri, resimli, dualı sözler, mesajlar! En güzel Hicri Yılbaşı kutlama mesajı (Whatsapp-Facebook)
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