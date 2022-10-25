🙏Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET! Türkçe- Arapça! Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı?

25 Ekim Güneş tutulması NASA tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Güneş tutulması sırasında yapılacak olan ibadetler bu noktada sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı, hangi duaları okurdu? Güneş tutulmasında okunan dualar kabul olur mu? İşte Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET! Türkçe- Arapça okunuşu...
KÜSUF NE DEMEK?
Diyanet'te yer alan bilgiye göre Küsuf, ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi, güneş tutulması.
GÜNEŞ TUTULMASINDA KILINAN KÜSUF NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Küsuf namazı Hanefi fakihlere göre en az iki rekat olup dört veya daha fazla rekat da kılınabilmektedir.
GÜNEŞ TUTULMASINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Güneş ve ay tutulması sırasında namaz, dua ve Allah'ı anma ile meşgul olmak, sırf Hz. Peygamber'in sünnetine uymayı göstermesinin yanı sıra çok seyrek olarak gerçekleşen bu tür olayların insanlar üzerinde meydana getireceği korku ve endişeyi Allah'a sığınmak suretiyle gidermek, bu vesileyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve O'na şükran duygularını ifade etmek, O'ndan hayırlar talep etmek gibi hikmetler de içermektedir.
GÜNEŞ TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR
"Ey belaları def eden Allah'ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter" okunması önerilir.
Güneş tutulacağı gün Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.
Ayrıca 100 defa "YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR"
Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere "Allâhü Ekber" diye tekbir getirilir. Sonra da:
"Sübhânallâhi ve'l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm."denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Allah'tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah'a sığınılır.
312 kez Ya Rakiybu
75 kez Ya Muzillu
14 kez Ya Vehhab
100 kez Ya Gaffar
1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü
306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.
7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.