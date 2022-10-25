Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.10.2022 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.10.2022 13:26
    ABONE OL

    🙏Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET! Türkçe- Arapça! Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı?

    Güneş tutulmasında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, hadisler, ayetler merak konusu oldu. 2022 yılının ikinci ve sonuncu güneş tutulması bugün 12.00'de başladı. Peki Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı, hangi duaları okurdu? Güneş tutulmasında okunan dualar kabul olur mu? İşte Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET! Türkçe- Arapça okunuşu...

    🙏Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET!

    25 Ekim Güneş tutulması NASA tarafından canlı olarak paylaşılıyor. Güneş tutulması sırasında yapılacak olan ibadetler bu noktada sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı, hangi duaları okurdu? Güneş tutulmasında okunan dualar kabul olur mu? İşte Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET! Türkçe- Arapça okunuşu...

    KÜSUF NE DEMEK?

    Diyanet'te yer alan bilgiye göre Küsuf, ayın güneşle dünya arasına girerek güneş ışığını engellemesi, güneş tutulması.

    GÜNEŞ TUTULMASINDA KILINAN KÜSUF NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Küsuf namazı Hanefi fakihlere göre en az iki rekat olup dört veya daha fazla rekat da kılınabilmektedir.

    GÜNEŞ TUTULMASINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

    Güneş ve ay tutulması sırasında namaz, dua ve Allah'ı anma ile meşgul olmak, sırf Hz. Peygamber'in sünnetine uymayı göstermesinin yanı sıra çok seyrek olarak gerçekleşen bu tür olayların insanlar üzerinde meydana getireceği korku ve endişeyi Allah'a sığınmak suretiyle gidermek, bu vesileyle gerçek yaratıcıyı hatırlamak ve O'na şükran duygularını ifade etmek, O'ndan hayırlar talep etmek gibi hikmetler de içermektedir.

    GÜNEŞ TUTULMASINDA OKUNACAK DUALAR

    "Ey belaları def eden Allah'ım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter" okunması önerilir.

    Güneş tutulacağı gün Bakara ve Kehf surelerinin okunması tavsiye ediliyor.

    Ayrıca 100 defa "YA DAFIAL BELAYA iDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFIZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHIMIN INNEKE ALA KULLI SEY'IN KADIR"

    Güneş ve ay tutulması esnâsıftda iki rekat namaz kılınır. 33 kere "Allâhü Ekber" diye tekbir getirilir. Sonra da:

    "Sübhânallâhi ve'l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber Li havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm."denir. Ayrıca bu esnâda dua edilir, tekbir getirilir, Allah'tan af dilenir, sadaka verilir ve Allah'a sığınılır.

    312 kez Ya Rakiybu

    75 kez Ya Muzillu

    14 kez Ya Vehhab

    100 kez Ya Gaffar

    1020 kez Ya Aziymu Celle Celalühü

    306 kez Ya Kahiru ya zel batşiş şedidi entellezi la yütakuntikamüh.

    7 kez Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, Aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm.

        KUR'ANDA GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ AYETLERDE GEÇİYOR?

        36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet
        Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.

        36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet
        Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.

        36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet
        Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.

        36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet
        Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

        39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet
        Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

        41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet
        Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.

        71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet
        'Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

        71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet
        'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'

        91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet
        Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,

        10. Sure (Yûnus Suresi), 5. Ayet
        O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.
        13. Sure (Ra'd Suresi), 2. Ayet
        Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.
        14. Sure (İbrâhîm Suresi), 32. Ayet
        Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

        14. Sure (İbrâhîm Suresi), 33. Ayet

        O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.
        21. Sure (Enbiyâ Suresi), 33. Ayet
        O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
        25. Sure (Furkân Suresi), 45. Ayet
        Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
        25. Sure (Furkân Suresi), 46. Ayet
        Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik.
        29. Sure (Ankebût Suresi), 61. Ayet
        Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?" diye soracak olsan mutlaka, "Allah" diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?


        31. Sure (Lokmân Suresi), 29. Ayet
        Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.
        31. Sure (Lokmân Suresi), 30. Ayet
        Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
        35. Sure (Fâtır Suresi), 13. Ayet
        Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay'ı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.
        36. Sure (Yâsîn Suresi), 37. Ayet
        Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
        36. Sure (Yâsîn Suresi), 38. Ayet
        Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.
        36. Sure (Yâsîn Suresi), 39. Ayet
        Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
        36. Sure (Yâsîn Suresi), 40. Ayet
        Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
        39. Sure (Zümer Suresi), 5. Ayet
        Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
        41. Sure (Fussilet Suresi), 37. Ayet
        Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.
        71. Sure (Nûh Suresi), 15. Ayet
        'Görmediniz mi Allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'

            71. Sure (Nûh Suresi), 16. Ayet
            'Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'
            91. Sure (Şems Suresi), 1. Ayet
            Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
            91. Sure (Şems Suresi), 2. Ayet
            Onu izlediğinde Ay'a andolsun,
            91. Sure (Şems Suresi), 3. Ayet
            Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
            Gökyüzünde yaşanacak gezegen kavuşumu ve hemen ardından gelen güneş tutulması astrologları korkuttu! Astrolojiye göre kritik bir tarih olan 17 Mart'ta, Mars ve Uranüs gezegenlerinin kavuşumu dünya üzerinde toplu ölümlere ve doğal afetlere neden olabilir. Ardından ise 20 Mart cuma günü güneş tutulması geliyor
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Akşener aday tarifiyle bir kez daha Kılıçdaroğlu’nu blokladı
            Haberler Haberler 🙏Güneş tutulmasında okunacak dualar, hadisler, ayetler DİYANET! Türkçe- Arapça! Peygamber efendimiz güneş tutulmasında ne yapardı?
                SON DAKİKA