Esenyurt'ta fabrika alevlere teslim! 11 saattir yanıyor

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.

Dev fabrika alev alev! Böyle kül oldu!



İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN



Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.