Esenyurt'ta fabrika alevlere teslim! 11 saattir yanıyor
İstanbul Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.
Dev fabrika alev alev! Böyle kül oldu!
İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN
Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
11 SAATTİR DEVAM EDİYOR
Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, 5 farklı noktadan yaklaşık 11 saattir sürüyor.