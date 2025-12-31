PODCAST CANLI YAYIN

Esenyurt'ta fabrika alevlere teslim! 11 saattir yanıyor

İstanbul Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin 11 saattir müdahalesi devam ediyor.

İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETEN FABRİKADA YANGIN

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

11 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi, 5 farklı noktadan yaklaşık 11 saattir sürüyor.

