Fenerbahçe - Konyaspor | CANLI
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası İstanbul'da sona eriyor. Fenerbahçe evinde Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'un 2 puan kaybettiği haftada ikinciliği yeniden alabilmek adına rakibini yenmek amacında. Fenerbahçe - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlıyor.
CANLI TAKİP
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Kerem, Talisca, Duran.
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut.
FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 49. KEZ KARŞI KARŞIYA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar lig tarihinde 49. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 lig maçında Fenerbahçe'nin 36 galibiyetine karşılık Konyaspor 8 kez kazandı. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 124 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.
KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Fenerbahçe, Konyaspor ile sahasında bugüne dek 24 lig maçında karşılaştı. Bu mücadelelerin 21'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Konyaspor 2 kez galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe 73 gol atarken, Konyaspor 23 golle karşılık verdi.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.
EN GOLLÜ MAÇ TARİHE GEÇTİ
Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki lig maçları içinde en gollü ve en farklı sonuç, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede alındı. Sarı-lacivertlilerin 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.
SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 4 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Konyaspor ise rakibini ligde son olarak 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.
HAFTAYA 3. SIRADA GİRDİ
Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetiyor.
Süper Lig'de namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son iki haftada Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak 4 puan kaybetti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
4 EKSİK VAR
Kanarya, Konyaspor karşısında dört oyuncusundan yararlanamıyor. Sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene kadroda yer alamıyor.
KART SINIRINDAKİ İSİMLER
Sarı-lacivertli ekipte Edson Alvarez ve Archie Brown sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu Konyaspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak ikas Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.