Fenerbahçe - Konyaspor | CANLI

Fenerbahçe'nin gol sevinci (AA) FENERBAHÇE İLE KONYASPOR 49. KEZ KARŞI KARŞIYA Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar lig tarihinde 49. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 48 lig maçında Fenerbahçe'nin 36 galibiyetine karşılık Konyaspor 8 kez kazandı. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 124 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu (AA) KADIKÖY'DE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ Fenerbahçe, Konyaspor ile sahasında bugüne dek 24 lig maçında karşılaştı. Bu mücadelelerin 21'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Konyaspor 2 kez galibiyet elde etti. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe 73 gol atarken, Konyaspor 23 golle karşılık verdi. İki takım arasında İstanbul'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe kaybettiği iki puan sonrası üçüncü sıraya gerilemişti (AA) EN GOLLÜ MAÇ TARİHE GEÇTİ Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki lig maçları içinde en gollü ve en farklı sonuç, 2023-2024 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede alındı. Sarı-lacivertlilerin 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Fred (AA) SON 5 MAÇTA YENİLMEDİ Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 4 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Konyaspor ise rakibini ligde son olarak 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.