Sydney'de Müslüman mezarlığına nefret saldırısı: Domuz kafaları bırakıldı

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda dün düzenlenen silahlı saldırının ardından tepkilere yol açan bir olay yaşandı. Saldırı sonrası, kentin güneybatısında bulunan bir Müslüman mezarlığı kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındı. Mezarlığın girişine birden fazla domuz kafası bırakıldığı bildirildi.

Sydney’de Müslüman mezarlığına nefret saldırısı: Domuz kafaları bırakıldı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde dün düzenlenen silahlı saldırının ardından, bölgede gerilimi artıran yeni bir olay yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırının ardından kimliği belirsiz kişiler Sydney'in güneybatısındaki Narellan banliyösünde bulunan bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

Müslüman mezarlığına alçak saldırı, ekran görüntüsü

MEZARLIĞA DOMUZ KAFASI ATTILAR

News.com.au internet sitesinin aktardığına göre, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden ekipler, mezarlık alanında birden fazla domuz kafası tespit etti. Polis, kalıntıların toplanarak uygun şekilde imha edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sydney'deki Bondi Beach'te terör saldırısı, AA

BONDİ PLAJI'NDAKİ SİLAHLI SALDIRI

Öte yandan, Sydney'deki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin baba ve oğul olduğu belirtilirken, şüphelilerden birinin olay yerinde öldürüldüğü, diğerinin ise yaralı olarak gözaltına alındığı bildirilmişti.

Sydney'deki Bondi Beach'te terör saldırısı, AASydney'deki Bondi Beach'te terör saldırısı, AA

MÜSLÜMAN TEMSİLCİLERİ SALDIRIYI KINADI

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu ifade etmişti. Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri de saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını duyurmuştu.

Saldırı sırasında şüphelilerden birinin elindeki silahı alarak müdahale eden Ahmed el-Ahmed ise Avustralya basınında geniş yer bulmuştu.

