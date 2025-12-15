Sydney’de Müslüman mezarlığına nefret saldırısı: Domuz kafaları bırakıldı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde dün düzenlenen silahlı saldırının ardından, bölgede gerilimi artıran yeni bir olay yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırının ardından kimliği belirsiz kişiler Sydney'in güneybatısındaki Narellan banliyösünde bulunan bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

Müslüman mezarlığına alçak saldırı, ekran görüntüsü MEZARLIĞA DOMUZ KAFASI ATTILAR News.com.au internet sitesinin aktardığına göre, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden ekipler, mezarlık alanında birden fazla domuz kafası tespit etti. Polis, kalıntıların toplanarak uygun şekilde imha edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.