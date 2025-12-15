Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya alçak kumpas: Sahte yazışmalarla 40 milyon istediler!
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya sahte yazışmalarla şantaj yapılmak istendiği ortaya çıktı. Işıksu'yu iftira dolu sosyal medya kumpasıyla tehdit edenler yazışmaların yayılmaması için 40 milyon lira istedi. Konuyla ilgili Işıksu, suç duyurusuna bulunurken Savcılık soruşturma başlattı.
40 MİLYON TL İSTEDİLER
Işıksu'yu tehdit eden çete üyelerinin kurduğu kumpası sosyal medyaya servis etmemek için 40 milyon lira istediği ifade edildi.
Gözü dönmüş çetenin belediye başkanı adına bir sosyal medya hesabı açarak sahte yazışmalar yaptığı belirlendi.
BELEDİYE BAŞKANI IŞIKSU'YU TEHDİT ETTİLER
Çete üyesi Avukat E.G.'nin Belediye Başkanı Işıksu'nun ofisine gelerek elinde Özel Kalem ekibinden bir hanımefendi ile yazışmalar olduğunu belirterek tehditler savurdu.
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Kendisine şantaja yapıldığını belirten Işıksu A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu parayı verirseniz biz bunları unuturuz diyerek şantaj yapmaya kalktılar. Ben değil 40 milyon bu milletin 4 lirasını bile size yedirmem." diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade etti.
"ALÇAKÇA BİR GİRİŞİM"
Hazırladıkları kurgu ve şantajları savcılığa bildirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı, "Direkt para istediler, vermezseniz belediye başkanlığınız biter, millete rezil olursunuz gibi şantaj yapmaya kalktılar. Biz tabi milletimize hizmetle var olmaya çalıştık. Daha önce de benzer girişimler oldu ancak ilk defa alçakça bir girişime şahit olduk." dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirildi.