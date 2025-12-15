Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya alçak kumpas: Sahte yazışmalarla 40 milyon istediler!

Şantaj görüntüleri (Ekran görüntüsü)



"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"



Kendisine şantaja yapıldığını belirten Işıksu A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu parayı verirseniz biz bunları unuturuz diyerek şantaj yapmaya kalktılar. Ben değil 40 milyon bu milletin 4 lirasını bile size yedirmem." diyerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ifade etti.