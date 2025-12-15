Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Türk dünyasına hala şaşı baktığını belirten Başkan Erdoğan, "Boraltan faciası CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş kara lekesidir." diyerek ana muhalefet partisinin Karabağ'da da benzer bir politika izlediğini hatırlattı. Türk devletleriyle ticareti uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, Vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir düşünce ve araştırma merkezini kuracaklarının müjdesini verdi.
CHP'ye Boraltan tepkisi!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Değerli yol ve dava arkadaşlarım saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Partimizin Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Töreni'nde sizler birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Bugün aynı zamanda UNESCO tarafından ilan edilen Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü idrak ediyoruz. Aynı dizili konuştuğumuz tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü Kutlu Olsun diyorum.
Son 2 asrımız sadece milletimiz için değil bütün Türk dünyası için zorluklarla çilelerle işgallerle geçti. Kelimenin tam anlamıyla bir hazan mevsimi yaşadık.
Türklerin birbiriyle kucaklaşması için tüm yollar denendi. Tabi burada şunun da ifade edilmesi gerekir Türk dünyasının varlığından bahsetmek 1940'ların tek parti döneminde de ülkemizde yasaklanmıştı. Yani tek parti döneminde Türkiye dışında Türk var demek suç sayılıyor yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu. Bakın sadece bununla da kalmadılar.
BORALTAN CHP'NİN KARA LEKESİDİR
Mesela 1944 yılında sırf Türkiye dışındaki soydaşlarımızla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar, sanat erbabı 'Turancı' denilerek tabutluklara konulmuş ve işkence görmüştür. Yani tek parti döneminde Türkiye dışında da Türk var demek suç sayılıyor, yıllarca tabutluklarda işkence görmek anlamına geliyordu. Bakın sadece bununla da kalmadılar; Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim etmiş, tarihe 'Boraltan Faciası' olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırmışlardır.
Boraltan faciası, CHP'nin Türkiye tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan faciası, hem milletimizin hem de Azerbaycan Türklerinin zihin ve gönül dünyasında iyileşmesi uzun yıllar alan derin yaralar açmıştır.
KARABAĞ'DA BİR KEZ DAHA GÖRDÜK
Tek parti zihniyetinin önümüzdeki temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına halen şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir. Karabağ'ın 44 gün süren vatan muharebesinde bunu bir kez daha gördük. Ülkemizin düşmanlarının servis ettiği söylentiler üzerinden dikkatinizi çekiyorum; Türkiye'yi Azerbaycan'a destek vermekle suçladılar.
"MİLLETİMİZİ MAHCUP ETTİLER, UTANDIRDILAR"
Hatırlayın, CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı aynen şunu söyledi; 'Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' dedi. Tıpkı 1945 yılında Boraltan faciasında olduğu gibi Karabağ'ın azatlık mücadelesinde de yanlış yaptılar, milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar. Bakın sadece Karabağ'da değil, onun öncesinde Suriye ihtilafında da aynı basiretsizliğe, aynı vicdansızlığa şahit olduk. Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken, CHP'nin devrik genel başkanı grup kürsüsünden şunları söylüyordu: 'Bayırbucak'tan söz ediyorlar. Ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı. Hala dünyadan haberleri yok bunların.'
CHP'Lİ ÖZEL'E TEPKİ: APAÇIK PROVOKASYONDUR
CHP bu. Başka bir şey beklemeyin. Evet, son yıllarda yaşadığımız iki önemli meselede de CHP'nin tavrı bu oldu. Yeni genel başkanın geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında, elinde binlerce soydaşımızın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması, bu zihniyetin halen devam ettiğinin işaretidir. Alevi canlarımızla ilgili partimize yönelik iftiraları ise bühtandan öte apaçık bir provokasyondur, 86 milyonun kardeşliğini kundaklama teşebbüsüdür. Partimize oy veren milyonlarla birlikte Alevi vatandaşlarımızı da derinden yaralayan bu çirkin yakıştırmaları biz reddediyoruz.
"KARDEŞ CUMHURİYETLERİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLDU"
Türkiye'yi soydaşlarıyla birlikte gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerinden, hatta bütün dünyadan izole ederek yönetmeye çalışanlar maalesef bu büyük ülkeyi yıllarca içine kapattı, yalnız hale getirdi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar 80'lerde Jivkov'un asimilasyon dayatmasına kadar sınırlarımız dışındaki Türklerle yeterince ilgilenilmedi. Bakınız bu ilgisizliğe son veren 8. Cumhurbaşkanımız Özal olmuştur. 1990'ların hemen başında Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte yeni bir dönem başladı. 1991 yılında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarına kavuşurken kardeş Cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. 1992 senesinde Türkiye'nin girişimleriyle Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirveleri düzenlenmeye başlandı.
Türk halklarının birikimini, tecrübesini aynı ufukta buluşturan belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli rehber niteliğindedir.
Enerji koridorları, lojistik hatlar ve dijital altyapının birbirini tamamlayan unsurlar haline gelmesi Türk dünyasını küresel ekonomik güce dönüştürecektir.
Türk devletleriyle dış ticaretimizi orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
MÜJDEYİ VERDİ
Bu kapsamlı vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir düşünce ve araştırma merkezini kurmayı planlıyoruz.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINDAN ÜST DÜZEY KATILIM
Programa Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 devletin iktidardaki siyasi parti temsilcileri katıldı. Vizyon Belgesi, Türkçenin yanı sıra 6 farklı dilde ve ortak Türk alfabesi yazımıyla da yayınlanacak.
TÜRK DÜNYASI VİZYON BELGESİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde parti olarak hazırladıkları "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"nin detaylarını anlattı.
"Türk devletlerimizin yanı sıra yaklaşık 6 milyon kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan akraba ve soydaş topluluklarımız da bizim sorumluluk ve etkileşim alanımızda" diyen Zorlu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu olmak üzere pek çok yerde aynı dili konuşan soydaşlar bulunduğunu aktardı.
4 TEMEL BAŞLIK
Zorlu, devletler arasındaki ilişkileri artırırken aynı zamanda bu toplulukların da yaşadıkları ülkelerde kültürlerini dillerini hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaları, işbirliklerini yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde parti bünyesinde Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Zorlu, o tarihten bu yana 4 temel başlıkta çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildirdi.
Zorlu, bu başlıkları şöyle sıraladı:
"Birincisi politika üretme. Bir diğeri, ülke genelinde teşkilatlarımızın dağılması, yaygınlaşması ki 81 ilde şu anda Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı teşkilatlandırdık. Bunun yanı sıra devletler arası ilişkilerde de bir koordinasyon, istişare mekanizmasının zemini olmaya çalıştık. Bu anlamda da ilgili ülkelere ziyaretlerimiz söz konusu oldu. Burada bakanlıklarımızla koordineli bir biçimde ürettiğimiz politikaları hayata geçirecek adımları attık, görüşmeleri yaptık. Devlet başkanları başta olmak üzere meclis başkanları ve ilgili bakanlıklarla, en önemlisi de o ülkelerdeki iktidarda bulunan siyasi partilerle anlaşmalar imzaladık ve işbirliklerimizi genişletiyoruz."
"BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİNDEKİ SİYASİ PARTİLER BİR ARAYA GELECEK"
Gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde "Birinci Türk Dünyası Diplomasi ve Siyaset Forumu"nu toplayacaklarını bildiren Zorlu, artık sadece AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı değil bütün Türk devletlerindeki siyasi partilerin bir araya geleceğini aktardı.
Zorlu, 2026'da Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatının 13'üncü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı için yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgemizi 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün yıl dönümünde açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ve yüksek bir katılımla vizyon belgemizin detaylarını, ana başlıklarını hem Türkiye'ye, hem de Türk devletlerimizdeki soydaşlarımıza anlatacağız." dedi. Zorlu, "Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle '21. yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılı yapma' hedefimizin temel yapı taşlarını hep birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.
TÜRK DÜNYASININ 100 MİLYAR DOLARLIK BİR DIŞ TİCARET HEDEFİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, açıklayacakları vizyon belgesinde yer alacak detaylara ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Belgemizde, Türk dünyasını neresi olarak görüyoruz, bunun tarihi bağlamını anlatıyoruz. Bununla birlikte bir durum analizi yaptık. Bugün Türk Devletleri Teşkilatının olduğu bu coğrafyada ekonomiden ticarete, enerjiden ulaştırmaya kadar nereye gelmişiz, bunu ifade ediyoruz. Stratejik hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadede ortaya koyduk. Bir somut ipucu olsun, uzun vadede Türk dünyasının 100 milyar dolarlık bir dış ticaret hedefine ulaşmasını arzu ediyoruz. Bununla birlikte bazı yeni kurumsal yapılar öneriyoruz. İnşallah bunları Cumhurbaşkanı'mızın konuşmasında hep birlikte görme şansımız olacak."
AK Parti'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bir sunum yaptığını belirten Zorlu, "MYK'de benim ilk yaptığım sunumdu. Hem başkanlığımızın çalışmalarını Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve MYK üyelerimize aktarma fırsatımız oldu hem de bu hedeflere ilişkin değerlendirme yaptık. Şunu büyük bir memnuniyetle ve gururla ifade etmek isterim ki başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere AK Parti'miz, Türk dünyasının geleceği, işbirliği ve küresel denklemde bizlerin çok daha güçlü bir aktör olmasına yönelik kararlı irademiz söz konusu." ifadelerini kullandı.