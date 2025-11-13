PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul metrosu ihalesinde rüşvet çarkı: Mesajlar çözüldü, HTS kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırladığı iddianamede, Kirazlı–Halkalı–Üniversite Metro Hattı ve M1 Hattı elektromekanik sistemleri ihalelerinin rüşvet anlaşmasıyla Yapı Merkezi ve iş ortaklarına verildiği ileri sürüldü. İhalenin iptali sonrası firmalarca yatırılan 697 milyon liralık geçici teminatın Hazine’ye gelir kaydedilmemesiyle kamu zararının oluştuğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, Kirazlı–Halkalı Metro Hattı Projesi ve M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri ihalelerinde kamu zararı oluştuğu belirtildi. İddianamede, ihalenin iptal edilmesinin ardından firmalarca yatırılan 697 milyon liralık geçici teminatın Hazine'ye gelir kaydedilmemesi nedeniyle kamu zararına yol açıldığına işaret edildi.

ADRESE TESLİM İHALE

Soruşturmanın, 2017'den itibaren farklı gerekçelerle iptal edilen ihalelerin ardından yeniden başlatılan Kirazlı–Halkalı Metro Hattı sürecine ilişkin olduğu aktarılan iddianamede, 26 Eylül 2024'te yapılacak ihaleden bir gün önce savcılığa gönderilen ihbarda, yaklaşık maliyetin 22,5 milyar lira olduğuna dair bilginin dışarıya sızdırıldığı ve ihalenin bu tutara yakın bir bedelle Yapı Merkezi AŞ'ye verileceğinin önceden belirlendiğinin öne sürüldüğü ifade edildi.

697 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI

İddianamede, bir gün sonra yapılan ihaleyi 22 milyar 469 milyon lira + KDV teklif veren "Yapı Merkezi–AKM Yapı–KCT Yol Ortaklığı"nın kazandığı bilgisi yer aldı. Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar tarafından 27 Eylül'de onaylanan ihale, 7 Ekim 2024'te "rekabetin beklenilen düzeyde gerçekleşmediği" gerekçesiyle idarece iptal edildi ve 697 milyon liralık teminat firmalara iade edildi.

Bilirkişi raporuna göre ise ihalenin iptal gerekçesi, Yapı Merkezi AŞ'nin kesinleşmiş SGK borcu bulunmasıydı. Raporda, "Normal şartlarda firma sözleşme imzalayamayacağı için 697 milyon liralık geçici teminatın Hazine'ye gelir kaydedilmesi gerekirken ihalenin iptaliyle bu teminatlar iade edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Savcılık değerlendirmesinde, iptal gerekçesi olarak sunulan rekabet eksikliğinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. İddianamede, "Pazarlık usulüyle yapılan ihalede önce ihaleye katılan firmalar belirlenmekte, akabinde ilk ve ikinci turda ayrı ayrı firmalardan teklifleri alınmaktadır." denilerek, sözleşme aşamasına gelindikten sonra yapılan iptalin dikkat çekici olduğuna vurgu yapıldı. Bu durumun, "yapılan ihalenin Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün kurgusal bir ihale sistemi işlettiğini ve suç örgütünün talimatıyla ihalenin iptal edildiğini ortaya koyduğu" ileri sürüldü. İddianamede ayrıca, iptalin "rüşvet anlaşmasına binaen suç örgütü tarafından menfaat elde edilemeyeceği" sonucuna ulaşıldığında yapıldığı savunuldu.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI: RÜŞVET ÇARKI PATLADI

Şüphelilerin telefon inceleme tutanaklarına da yer verilen iddianamede, İhale Komisyon Başkanı Ahmet Önal ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar arasında geçen mesajlarda, "İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız, Fatih Abi bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur." ifadelerinin bulunduğu belirtildi.

RÜŞVET İÇİN HALİÇ'TE BİR ARAYA GELDİLER

İddianamede, ihale öncesi Yapı Merkezi yöneticileri Mustafa Başar Arıoğlu ve Sami Özge Arıoğlu'nun, örgüt yöneticisi Fatih Keleş ile İBB'nin Haliç Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiklerinin HTS kayıtlarıyla tespit edildiği kaydedildi. Tarafların burada ihale bedeli üzerinden yüzde 7–10 arasında bir rüşvet oranı üzerinde mutabık kaldıkları; örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e ait firmaların alt yüklenici olarak belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

İddianamede, bu mutabakatla "nakdi rüşvet geliri" ve "alt yüklenicilik üzerinden ilave kazanç" sağlanmasının amaçlandığına yer verildi. Yapı Merkezi AŞ yetkililerinin rüşvet iddialarını kabul etmediği, iş ortaklarının yalnızca teminat desteği sağladıklarını belirttikleri, İBB bürokratlarının ise sürecin usule uygun olduğunu savundukları aktarıldı.

Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, örgüt yöneticisi şüpheli Fatih Keleş ve diğer şüpheliler hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından ceza talep edilen iddianamede, iptal edilen ihalenin daha sonra yapılan yeni bir ihalede başka bir firma tarafından kazanıldığı bilgisi de yer aldı.

